MUNDO Fattah-1: conheça o míssil hipersônico usado pelo Irã em ataque contra Israel Fontes iranianas afirmam que forças do país começaram a utilizar armamentos mais modernos e com maior poder de fogo contra o Estado judeu

As Forças Armadas do Irã parecem ter ampliado o poder de fogo empregado contra Israel nesta segunda-feira, quando um novo ataque lançado contra o Estado judeu matou ao menos oito pessoas e atingiu instalações da rede elétrica israelense. A imprensa iraniana classificou o último ataque como o mais pesado até o momento, e indicou o uso de uma das armas mais modernas do arsenal do país: o míssil balístico Fattah.

A agência de notícias iraniana Tasnim afirmou que o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) teria utilizado seu arsenal de mísseis balísticos hipersônicos no ataque desta segunda, que atingiu alvos em Haifa, Tel Aviv e Bnei Brak. A mesma fonte citou especificamente o uso do míssil Fattah.

"Ogivas mais pesadas permitiram que os mísseis iranianos causassem danos mais extensos aos alvos israelenses. Além disso, o IRGC aparentemente empregou os mísseis balísticos hipersônicos Fattah na operação mais recente", escreveu a Tasnim.





O Fattah é um dos mísseis mais avançados no arsenal iraniano, segundo especialistas. A mídia do Irã o descreve como um míssil "hipersônico", o que significa que ele viaja a cinco vezes a velocidade do som (cerca de 6.100 quilômetros por hora).

O termo "hipersônico" costuma ser usado para se referir a veículos planadores ou mísseis de cruzeiros avançados que podem manobrar a essa velocidade dentro da atmosfera terrestre, o que os torna mais difíceis de abater. Porém, o Fattah não corresponde a nenhum dos dois tipos de dispositivo na prática.

De acordo com o Iran Watch, um monitor sobre as capacidades bélicas iranianas ligado ao Projeto Wisconsin para Controle de Armas Nucleares, o Fattah é um míssil balístico com um motor de foguete movido à combustível sólido adicional em seu veículo de reentrada na atmosfera. A Tasnim noticiou nesta segunda-feira que as ogivas do Fattah possuem motores alimentados por combustível sólido com um bico móvel, o que permitiria que o míssil se movesse em todas as direções.

Em meio a troca de ataques entre Irã e Israel em outubro do ano passado, mísseis Fattah já haviam sido utilizados pelas forças iranianas. Naquele período, o pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, Fabian Hinz, já havia detalhado que a ogiva acoplada a um "veículo de reentrada manobrável", permitia que ajustes de rota fossem feitos para evitar defesas antimísseis durante uma pequena parte do seu mergulho em direção ao alvo.

O que são mísseis balísticos?

Mísseis balísticos são impulsionados por um foguete — ou uma série de foguetes — antes de descerem em direção ao alvo e completarem sua trajetória sem propulsão. Esse tipo de míssil pode voar muito mais alto na atmosfera do que foguetes de artilharia e alcançar distâncias muito maiores, atingindo o solo em alta velocidade devido à força da gravidade.

A categoria dos mísseis balísticos disparados contra Israel na terça-feira ainda não foi identificada. Se disparados do Irã, esses mísseis podem ser classificados como de médio alcance, com capacidade de atingir alvos entre 1.000 e 3.000 quilômetros de distância, ou de alcance intermediário, que podem viajar entre 3.000 e 5.000 quilômetros.

O Center for Arms Control and Non-Proliferation, uma organização sem fins lucrativos com sede em Washington, categoriza os mísseis balísticos pela distância que eles podem percorrer. Mísseis balísticos de curto alcance podem viajar cerca de 1.000 quilômetros, enquanto os de longo alcance, também conhecidos como mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs), podem atingir alvos a cerca de 5.500 quilômetros de distância.

Os sistemas de mísseis táticos do Exército, ou ATACMS, que os Estados Unidos enviaram à Ucrânia são mísseis de curto alcance, por exemplo. Mísseis balísticos intercontinentais, ou ICBMs, carregam ogivas nucleares e podem ser lançados de silos subterrâneos ou de submarinos, atingindo alvos em qualquer parte do mundo. A carga explosiva dos ICBMs é medida em centenas de milhares de toneladas de TNT.

Teerã possui milhares de mísseis balísticos e de cruzeiro com uma variedade de alcances, de acordo com um relatório de 2021 do Projeto de Ameaça de Mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). Embora os números exatos de cada tipo de míssil sejam desconhecidos, o general da Força Aérea americana Kenneth McKenzie disse ao Congresso dos Estados Unidos em 2023 que o Irã tinha mais de 3.000 mísseis balísticos. (Com New York Times)

