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Violência contra a mulher Compesa emite faturas com mensagens de combate à violência doméstica e telefones para denúncia Ação tem como objetivo conscientizar a população e ampliar o acesso aos canais de denúncia e acolhimento

As faturas mensais de água emitidas pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) passam a comunicar mensagens de alerta e enfrentamento ao feminicídio e à violência doméstica.



Promovida em parceria com Secretaria da Mulher de Pernambuco, a ação foi iniciada neste mês de maio e tem como objetivo conscientizar a população e ampliar o acesso aos canais de denúncia e acolhimento.



"Com a mensagem 'O Silêncio Mata! Denuncie a violência doméstica' estampada nas faturas, a Compesa passa a integrar de forma ativa a rede de proteção às mulheres, levando informação e incentivo à denúncia", destacou a companhia em comunicado.

Mais de 1,67 milhão de faturas serão emitidas com a mensagem de alerta durante a campanha que segue até 2 de junho.

"As faturas de água têm se mostrado um importante canal de comunicação, levando informações de apoio, acolhimento e incentivo à denúncia para milhares de mulheres em Pernambuco. Sabemos da relevância desse tema e seguimos alinhados às diretrizes do governo do estado para ampliar o alcance dessa mensagem e fortalecer a rede de proteção às pernambucanas", destaca o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

Na mensagem também constam os números dos canais de denúncia da Central de Atendimento à Mulher (180), Polícia Militar (190), Ouvidoria da Mulher de Pernambuco (0800 281 8187) e canal de apoio adicional (81 9.8494-2963).



As informações podem ajudar mulheres a romperem o ciclo da violência, segundo destacou a secretária executiva de Políticas para as Mulheres de Pernambuco, Walkíria Alves.

"Levar informação para dentro das casas é uma forma de ampliar o alcance da rede de proteção. Muitas mulheres ainda não sabem onde buscar ajuda, e iniciativas como essa garantem que os canais de denúncia e acolhimento cheguem a mais pernambucanas, fortalecendo o enfrentamento à violência de gênero", destacou a secretária.

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