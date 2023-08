A- A+

faustão Faustão: apresentador está intubado, diz boletim médico De acordo com o Hospital Albert Einstein, o estado clínico de Fausto Silva "é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas"

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está intubado. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado.

"O paciente Fausto Silva (...) permanece na Unidade de Terapia Intensiva sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica", diz o boletim.

O documento afirma ainda que o estado clínico de Faustão "é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas". No último domingo, o apresentador foi submetido a um transplante de coração. O procedimento foi necessário devido ao agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca.

Recuperação dentro do esperado

A pedido do GLOBO, a cardiologista e intensivista Stephanie Rizk, especialista em insuficiência cardíaca, transplante cardíaco e coração artificial da Rede D’Or, Hospital Sírio-Libanês e médica da Cardio-Oncologia do InCor, e que não está envolvida no caso do apresentador, explica como é a recuperação de um transplante cardíaco.

Segundo ela, todos os pacientes submetidos ao procedimento ficam na UTI por, em média, sete dias. Também é comum esses pacientes ficarem intubados, em especial nas primeiras 48h.

— Para que o paciente seja retirado da ventilação mecânica após o transplante diversos fatores têm que ser analisados, como quantidade medicamento vasoativo que o paciente necessita, a dinâmica respiratória em si, estabilidade hemodinâmica, entre outros.

