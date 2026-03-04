A- A+

Agricultura Fávaro defende reforço em fóruns multilaterais para integrar regiões e combater a fome Para o ministro da Agricultura, a integração dos países no combate à fome deve ser uma prioridade estratégica da FAO

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu nesta quarta-feira (4) o reforço na atuação nos fóruns multilaterais durante a 39ª Conferência Regional da FAO para a América Latina e o Caribe, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Para Fávaro, a integração dos países no combate à fome deve ser uma prioridade estratégica da FAO.

"Gostaria ainda de destacar quatro prioridades estratégicas para que a FAO olhe com atenção para a nossa região. A primeira delas é fortalecer a ciência e a inovação. A segunda é ampliar a cooperação técnica, compartilhando experiências entre regiões e países", disse o ministro. "A terceira é avançar na abertura de mercados baseada na ciência, no que tange ao apoio à expansão do comércio agropecuário. E a quarta é reforçar a atuação nos fóruns multilaterais. Só assim integraremos as regiões, os países, e combateremos juntos a fome."

Fávaro salientou que o terceiro mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez com que o País saísse do mapa da fome novamente em 2025.

Ele também destacou que o governo federal disponibilizou mais de R$ 51 bilhões aos produtores brasileiros, com juros, carência e prazo de até dez anos para amortização dos investimentos.

O ministro também exaltou a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, realizada em Belém. "Apresentamos um conjunto robusto de ações e soluções para ampliar a produção sustentável de alimentos", disse.



