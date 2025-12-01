Favoritismo de Hassett para liderar o Fed supera 70% em mercados de aposta após fala de Trump
As apostas no diretor do Fed Christopher Waller e no ex-governador Kevin Warsh caíram e estavam em 11% na Polymarket
O favoritismo do diretor do Conselho Nacional de Economia do governo americano, Kevin Hassett para ser o próximo presidente do Federal Reserve cresceu nos mercados de apostas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que já havia escolhido seu sucessor para o Banco Central americano, ainda que não tenha revelado o nome.
As chances de Hassett chegaram recentemente a cerca de 76% na plataforma Kalshi, um aumento em relação aos 55% registrados antes dos comentários de Trump na tarde de domingo.
Leia também
• Há grande probabilidade de Trump anunciar novo presidente do Fed antes do Natal, diz secretário
• Com preocupação com mercado de trabalho, diretor do Fed defende corte dos juros em dezembro
• Dirigentes do Fed veem inflação perto da meta sem tarifas, mas núcleo ainda elevado, mostra ata
Na plataforma da Polymarket, a chance de Hassett cresceu para 72%, de 56% na manhã de domingo
As apostas no diretor do Fed Christopher Waller e no ex-governador Kevin Warsh caíram e estavam em 11% na Polymarket.
Falando a repórteres, Trump disse: "Eu sei quem vou escolher como presidente do Fed, vou anunciar em breve."