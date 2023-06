Faxineiro desliga "bipe irritante", destrói pesquisa de 25 anos e causa prejuízo de R$ 6 milhões

A- A+

O Instituto Politécnico de Rensselaer, de Nova York (EUA), está processando uma empresa de limpeza por conta de um caso surreal.



Quem conta a história é o site The Sun. Um faxineiro, irritado com o som de um dos equipamentos do laboratório, simplesmente desligou o congelador que mantinha, há 25 anos, culturas de células e outras amostras para estudos.

O freezer funcionava a uma temperatura constante de 45ºC negativos. Ao ser desligado, caiu para 4ºC negativos, inutilizando todo o material e causando um prejuízo de pouco mais de R$ 6 milhões.

O Rensselaer, considerado a primeira universidade de pesquisa tecnológica dos Estados Unidos, fundado em 1824, abriu um processo contra a empresa que terceirizou o faxineiro.



Segundo a reportagem do The Sun, no freezer havia uma placa explicando como desligar o sinal sonoro sem afetar o equipamento, mas foi ignorada.

"No fim do interrogatório, ele (faxineiro) ainda não parecia acreditar que tinha feito algo errado, mas tentado apenas ajudar", contou o advogado do instituto, Michael Ginsburg, ouvido pelo site.

