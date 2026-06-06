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SAÚDE Faz bem correr no frio? Especialistas explicam É preciso estar atento a fatores como aquecimento antes do exercício, roupa adequada e respiração correta

A chegada do outono trouxe a frente fria e baixou as temperaturas. Mesmo assim, muitos corredores não desistem de calçar os tênis e ir para a rua. A dúvida é inevitável: é seguro praticar exercício ao ar livre com temperaturas baixas?

Para Jean-Pierre Castiaux, médico especialista em medicina esportiva, correr no frio pode trazer benefícios.

— Melhora a circulação venosa, o que é positivo, e favorece a queima de gordura, utilizada como fonte de energia. Não significa perda imediata de peso, mas ajuda a manter a forma — explica.

Apesar das vantagens, alguns cuidados são indispensáveis. A treinadora Catherine Lallemand destaca a importância do aquecimento.





— É fundamental elevar a temperatura corporal de forma gradual, mobilizar as articulações e aumentar a frequência cardíaca aos poucos. Depois da corrida, os alongamentos não devem ser esquecidos — orienta.

A proteção das extremidades é prioridade. Gorro ou faixa para a cabeça e luvas ajudam a conservar o calor corporal. Mas exagerar nas camadas pode ser um erro.

— O mais comum é vestir roupa demais. A pessoa transpira, desidrata e isso vira um problema. O ideal é uma primeira camada técnica e respirável e, por cima, uma peça corta-vento ou impermeável, conforme o clima — diz Lallemand.

Outro detalhe importante está na respiração. Inspirar pelo nariz aquece o ar antes de chegar aos pulmões e reduz a irritação das vias respiratórias, tornando o treino mais confortável.

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