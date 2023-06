A- A+

CAMPINAS (SP) Fazenda foco de surto de febre maculosa apresenta plano para evitar novas infecções Prefeitura irá agora analisar o documento e avaliar se aprova as medidas

A Fazenda Santa Margarida, foco do surto de febre maculosa que deixou quatro pessoas mortas em Campinas (SP), disse ter protocolado nesta sexta-feira um plano de contigência para evitar novas infecções na propriedade rural. A prefeitura irá agora analisar o documento e avaliar se aprova as medidas.

O plano inclui ações de prevenção, como a "manutenção adequada do terreno, criação de barreiras físicas, sinalização, orientações e uso de repelentes adequados". Empresas de Engenharia Ambiental e especialistas em controle de pragas também seriam contratadas.

Um programa de monitoramento e revisão contínuo, com avaliações pré e pós-evento, faz parte do plano apresentado. O monitoramento o constante do transmissor da febre maculosa na região e a identificação de possíveis áreas de risco nas áreas internas da Fazenda Santa Margarida também está incluso.

