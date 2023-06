Fazenda foco de surto de febre maculosa tem show de Gusttavo Lima marcado para julho

A- A+

O cantor sertanejo Gusttavo Lima tem um show marcado para ocorrer na Fazenda Santa Margarida, na zona rural de Campinas (SP), local que foi o foco de um surto de febre maculosa que já deixou três mortos. Procurado, o Grupo Vidoti, que administra o local, confirmou que a apresentação segue mantida.

Fazenda seguirá fechada

Em nota divulgada nesta quarta-feira, a Fazenda Santa Margarida anunciou que seguirá fechada pelos próximos 30 dias. O show do sertanejo, no entanto, está marcado para acontecer no dia 21 do próximo mês. Os ingressos vão de R$ 120 a R$ 610.

'Vai ter dedetização? Tô com medo de ir' e 'O show será cancelado e nosso dinheiro reembolsado?' são alguns comentários deixados por seguidores do perfil da Fazenda Santa Margarida no post que anuncia o show de Gusttavo Lima.





O grupo Vidoti disse ainda que a fazenda já recebeu vistoria Departamento de Vigilância em Saúde (DEVISA) no dia 13 de junho, após os primeiros casos serem confirmados. "A Fazenda está trabalhando num plano de ação que deverá apresentar aos órgãos competentes ainda essa semana", diz ainda o documento.

Segundo a empresa, toda "a documentação da Fazenda está em conformidade e regularidade com os órgãos competentes e às exigências legais" e que, portanto, os eventos planejados seguem marcados.

Três pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida, para uma feijoada, no dia 27 de maio, morreram por conta de febre maculosa. Um quarto óbito ligado ao mesmo evento passa por exames no Instituto Adolfo Lutz na tarde desta quarta-feira. Há ainda um quinto caso suspeito, de uma mulher de 38 anos, que compareceu ao local no dia 3 de junho para um show do cantor Seu Jorge.

