EUA Fazendeiros dos EUA, decepcionados com Trump por congelamento de fundos Após apoiarem o presidente nas eleições do ano passado, os agricultores dizem que não esperavam ser afetados por seus cortes

Os agricultores americanos, vítimas indiretas da tentativa do presidente Donald Trump de congelar todos os fundos federais, foram ao Congresso, nesta terça-feira (11), exigir respostas depois que foram suspensas as subvenções para este setor-chave da economia.

As zonas rurais dos Estados Unidos apoiaram fortemente Trump nas eleições do ano passado, e os agricultores dizem que não esperavam ser afetados por seus cortes.

Até o momento, eles afirmam que não receberam nenhum reembolso previsto em dois programas do Departamento da Agricultura (USDA, na sigla em inglês), criados para ajudá-los a investir em conservação e geração de energia limpa.

"Estou muito preocupada com a segurança financeira das nossas fazendas", declarou à AFP Elisa Lane, uma horticultora de 44 anos de Maryland (leste), que devia receber 30 mil dólares (cerca de R$ 173 mil) para instalar painéis solares em sua fazenda de seis hectares.

Estes programas do USDA foram criados como parte da Lei de Redução da Inflação (IRA), assinada pelo ex-presidente Joe Biden, que liberou bilhões de dólares em investimentos para projetos de energia renovável em todo o país.

Trump se opõe aos esforços dos Estados Unidos para enfrentar as mudanças climáticas e chama a lei IRA de "nova fraude verde".

Ao voltar à Presidência, o republicano assinou um decreto "suspendendo imediatamente todos os desembolsos" feitos por meio desta norma.

Oito dias depois, um documento da Casa Branca suspendeu todo o financiamento federal, e embora isto fosse logo revertido, muitos agricultores se viram em apuros desde então.

Apesar de a Casa Branca assegurar que os recursos destinados a agricultores e pequenos empresários não seriam suspensos, até agora, não receberam os fundos previstos.

"Somos agricultores americanos, quando ouvimos a mensagem 'Estados Unidos em primeiro lugar', supõe-se que seja dirigida a nós", afirma Lane, em alusão ao slogan de campanha de Trump.

"Supõe-se que somos nós que devemos ser cuidados e exaltados", acrescenta.

Junto com outros colegas, Lane planejava ir, nesta terça-feira, a uma audiência do Comitê de Agricultura da Câmara de Representantes, a convite de legisladores democratas.

O USDA não respondeu aos pedidos de informações feitos pela AFP.

Skylar Holden, um criador de gado de 27 anos do estado do Missouri, esperava receber uma ajuda de 240 mil dólares (R$ 1,38 milhão) para um projeto de conservação em sua fazenda de 100 hectares.

"A preocupação é que se concluir estes projetos, ainda não terei os recursos de que preciso para pagar a fazenda e comprar o feno que precisamos para o próximo inverno", disse.

"O USDA e as agências federais devem honrar seus compromissos com os agricultores e as comunidades rurais", disse o presidente da União Nacional de Agricultores, Rob Larew, em declaração enviada à AFP.

