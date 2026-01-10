A- A+

SAÚDE Fazer exercícios pode ser tão eficaz contra depressão quanto terapia e remédios, revela novo estudo Revisão analisou 73 outros trabalhos e confirmou efeito da atividade física na saúde mental

Fazer exercício pode ser tão eficiente contra a depressão que terapia e até remédios, revelou uma nova revisão de estudos sobre o tema.

A análise feita por pesquisadores da Universidade de Lancashire, no Reino Unido, reuniu dados de 73 ensaios clínicos randomizados, envolvendo quase 5 mil adultos diagnosticados com depressão

Os estudos avaliaram o exercício em comparação com ausência de tratamento ou condições de controle, além de terapias psicológicas e medicamentos antidepressivos.

No conjunto, os resultados mostraram que fazer exercícios levou a reduções moderadas dos sintomas depressivos em comparação com nenhum tratamento. Quando comparado à terapia psicológica, produziu melhorias semelhantes, com evidência de certeza moderada baseada em dez estudos.

As comparações com antidepressivos também sugeriram efeitos comparáveis, mas o suporte científico foi limitado e considerado de baixa certeza. Poucos estudos acompanharam os participantes após o fim do tratamento, deixando incerto o impacto de longo prazo.

A depressão é um grande desafio global de saúde que afeta mais de 280 milhões de pessoas no mundo, gerando inclusive incapacidade. O exercício físico se destaca como uma opção de baixo custo e amplamente acessível.

A revisão indicou que atividades de intensidade leve a moderada podem ser mais úteis do que treinos vigorosos. Nenhuma modalidade específica se mostrou claramente superior às demais. Programas que combinaram diferentes tipos de atividade e treinamento de força pareceram mais eficazes do que exercícios aeróbicos isolados.

Os efeitos adversos relatados foram incomuns. Pessoas em programas de exercício ocasionalmente tiveram lesões musculares ou articulares, enquanto aquelas que usaram antidepressivos relataram efeitos típicos de medicamentos, como fadiga e problemas gastrointestinais.

— Nossos achados sugerem que o exercício parece ser uma opção segura e acessível para ajudar a manejar os sintomas da depressão — afirmou o professor Andrew Clegg, autor principal da revisão, ao ScienceDaily. — Isso indica que o exercício funciona bem para algumas pessoas, mas não para todas, e que é importante encontrar abordagens que os indivíduos estejam dispostos e sejam capazes de manter.

A revisão é uma atualização de trabalhos anteriores e acrescentou 35 novos estudos às versões publicadas em 2008 e 2013. Mesmo com a base de evidências ampliada, as conclusões principais mudaram pouco.

Veja também