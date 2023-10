A- A+

AO ACORDAR Fazer sexo pela manhã é melhor? Confira 7 benefícios listados em vídeos que viralizaram no TikTok Diminuição do estresse, da ansiedade e o aumento da imunidade estão entre os principais benefícios

O sexo faz bem à saúde. O ato ajuda a liberar substâncias cerebrais que promovem a sensação de bem-estar, tranquilidade e alegria. Melhora a qualidade do sono, a imunidade e promove a liberação de antioxidantes, além dos benefícios que traz nas relações de casal, porém, existe uma hora do dia que é melhor fazer sexo?

Segundo vídeos que estão viralizando no TikTok, entre eles de alguns médicos e psicólogos, o melhor momento para fazer o ato sexual é de manhã, por volta das 7h, e dão 7 benefícios para isso. São eles:

O desejo é maior pela manhã

Diminuição do estresse ao longo do dia

Aumenta a produtividade do dia

Diminui a ansiedade

Aumenta a imunidade

Maior descanso ao longo do dia

Maior energia ao acordar

Além disso, segundo outros vídeos na plataforma, há a liberação da ocitocina, conhecida como o hormônio do amor e do humor, ativa a circulação sanguínea e melhora a textura da pele e do cabelo. Para os homens, ainda é o principal momento do dia em que o nível de testosterona está mais alto.

Especialistas afirmam que você deve ter intimidade com seu parceiro de duas a três vezes por semana, porque isso proporciona “benefícios para a saúde mental e física”, além de uma “regulação hormonal”.

A terapeuta de casais e sexóloga Isiah McKimmie disse ao site House of Wellness que o número varia e é baseado na vida e nas circunstâncias das pessoas envolvidas.

"Não há uma quantidade definida de sexo que faça um relacionamento ser ótimo, e é normal que dois parceiros tenham ideias diferentes de quanto sexo eles querem, mas o importante é que os casais trabalhem juntos para encontrar prazer sexual que funcione para ambos", disse McKimmie ao portal.

O sexo para ser completo precisa ser satisfatório para ambas as partes. É essa experiência plena que libera um maior fluxo de dopamina, endorfina e ocitocina, hormônios que fazem bem à saúde do corpo e da mente e ajudam na vontade de repetir o ato em outras ocasiões.

