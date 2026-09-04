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SAÚDE Fazer xixi após o sexo é bom ou ruim? Poucas mulheres gostam de falar sobre o assunto, mas a grande maioria sente ou já sentiu ardência ou dor na região genital isso pode ser sinal de infecção urinária

Poucas mulheres gostam de falar sobre o assunto, mas a grande maioria sente ou já sentiu ardência ou dor na região genital. Entre as principais causas desse desconforto, está a infecção urinária, mais comum entre elas por conta do tamanho da uretra feminina — menor que a masculina.

A bexiga e a uretra ficam muito próximas da vagina e durante a penetração ocorre um atrito. É nesse momento que secreções e bactérias se deslocam da área externa para a parte mais interna da uretra e bexiga, podendo provocar doenças como infecção urinária, candidíase, cistite, clamídia, entre outras.

Fazer xixi após as relações funciona como uma espécie de lavagem do canal da uretra eliminando as bactérias que podem ter entrado ali durante a relação. Os especialistas sugerem ainda que, se sentir dificuldade de fazer xixi após a relação sexual, é possível tentar debaixo de um banho quente. Ele te ajudará a relaxar, facilitando o esvaziamento da bexiga, com o adicional de ainda remover secreções e eventuais bactérias que ficariam em contato com a região por mais tempo.





Os médicos afirmam que o ideal é ir ao banheiro em até 30 minutos após o término da relação.

Como evitar a infecção urinária?

Chamada de infecção do trato urinário (ITU) pelos especialistas, a condição é nada mais do que a invasão e a multiplicação de micro-organismos em uma ou mais estruturas do trato urinário (desde a uretra até os rins) — sejam bactérias, fungos ou parasitas.

Além do sexo com proteção e fazer xixi após o ato, beber bastante água e esvaziar a bexiga com frequência ajudam a prevenir infecções. Ir ao banheiro logo ao acordar e antes de dormir também pode ajudar a evitar a infecção, pois são nesses períodos que permanecemos muito tempo sem urinar.

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