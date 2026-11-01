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ciberataque FBI acusa Coreia do Norte de roubar US$ 6 bi em criptomoedas da Binance Plataforma afirmou ter sido alvo de um ciberataque complexo, no maior desvio de criptomoedas já denunciado

O FBI acusou no sábado (31) a Coreia do Norte de roubar mais de 6 bilhões de dólares (32,52 bilhões de reais) em ativos virtuais da plataforma de criptomoedas Binance.

A plataforma afirmou ter sido alvo de um ciberataque complexo, no maior desvio de criptomoedas já denunciado.

A Binance é a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo em volume diário de operações.

A notícia do ciberataque fez com que os preços da maioria das principais criptomoedas despencassem drasticamente na sexta-feira.

O FBI confirmou as suspeitas de investigadores privados e analistas de que um grupo afiliado à Coreia do Norte chamado TraderTraitor estava por trás do ataque.

O TraderTraitor é o mesmo grupo ao qual é atribuído o roubo de 1,5 bilhão de dólares da plataforma Bybit em fevereiro do ano passado.

"A República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte) foi responsável pelo roubo de mais de 6 bilhões de dólares americanos em ativos virtuais da plataforma de criptomoedas Binance" por volta de 29 de outubro, indicou o FBI em comunicado.

A empresa garantiu que cobriria as perdas decorrentes do ataque cibernético por meio da compra de tokens com recursos próprios, a fim de repor 90% do valor roubado.

Segundo o FBI, “membros do TraderTraitor” estão convertendo ativos subtraídos em ethereum, que devem ser ainda mais lavados por meio de sua conversão em serviços de finanças descentralizadas e de troca instantânea.

A agência americana instou as entidades do setor privado “a bloquear transações com, ou derivadas de, endereços que os atores do TraderTraitor estão usando para lavar esses ativos roubados”.

No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em dúvida a participação da Coreia do Norte no ataque.

“Não estou preocupado. Estamos aprendendo sobre isso. Não sabemos se é a Coreia do Norte”, declarou Trump a jornalistas em sua residência na Flórida na noite de sábado.

Trump costuma lembrar com orgulho de suas reuniões com o líder norte-coreano Kim Jong Un durante seu primeiro mandato.

Controle de danos

A Binance anunciou no sábado que reservou mais de 6,34 bilhões de dólares (34,5 bilhões de reais) de recursos da própria empresa para cobrir as perdas provocadas pelo ataque cibernético.

"Nosso compromisso permanece o mesmo: a Binance cobrirá integralmente o impacto financeiro dos fundos roubados neste incidente", escreveu a empresa no X.

A plataforma suspendeu os saques dos usuários após o ataque, mas informou em sua atualização mais recente que trabalha para restabelecer o serviço neste domingo (1º).

O ataque ocorreu em um momento em que cresce a preocupação de especialistas com a possibilidade de modelos cada vez mais avançados de inteligência artificial comprometerem sistemas de criptografia e protocolos de segurança da informação.

Após a divulgação do caso, o bitcoin caiu quase 5%. O ethereum recuou quase 6%, enquanto o BNB, criptomoeda nativa da Binance, perdeu quase 10% de seu valor.

A Binance informou na sexta-feira (30) que trabalhava para resolver o que classificou como um "ataque complexo", com múltiplos "pontos de comprometimento".

A magnitude do roubo voltou a evidenciar a capacidade da Coreia do Norte de recorrer a meios ilícitos para obter receitas.

Acredita-se que o TraderTraitor integre o Grupo Lazarus, organização que ganhou notoriedade em 2014 ao ser acusada de invadir os sistemas da Sony Pictures em represália ao filme "A Entrevista", uma comédia que satirizava Kim Jong Un.

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