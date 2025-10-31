Sex, 31 de Outubro

ESTADOS UNIDOS

FBI desmantela "possível ataque terrorista" no Michigan

Operação realizada na madrugada desta sexta-feira resultou na prisão de várias pessoas

FBI desmantela "possível ataque terrorista" no Michigan - Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP

O diretor do FBI, Kash Patel, disse nesta sexta-feira (31) que a agência frustrou um possível "ataque terrorista" durante o fim de semana de Halloween no estado do Michigan, Estados Unidos.

"Esta manhã, o FBI frustrou um possível ataque terrorista e prendeu várias pessoas no Michigan que supostamente planejavam um ataque violento durante o fim de semana de Halloween", informou Patel no X.

Em uma publicação no Facebook, a polícia de Dearborn, uma cidade ao oeste de Detroit, afirmou que o FBI havia realizado operações na madrugada desta sexta-feira.

"Queremos garantir aos nossos moradores que, nestes momentos, não existe nenhuma ameaça para a comunidade", acrescentou.

