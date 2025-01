FBI encontra 150 bombas caseiras na Virgínia; homem tinha fotos de Biden como alvo de tiro

A- A+

Agentes do FBI encontraram mais de 150 bombas e outros dispositivos, quando prenderam Brad Spafford no noroeste de Norfolk, na Virgínia, por uma acusação de porte de arma no mês passado, segundo um documento judicial.

Os promotores escreveram que acredita-se que esta seja "a maior apreensão em número de dispositivos explosivos acabados na história do FBI".

Os promotores do caso reiteraram que Spafford é perigoso, escrevendo que "embora não seja conhecido por ter se engajado em qualquer violência aparente, ele certamente expressou interesse na mesma, através da fabricação de bombas de tubo marcadas como letais, sua posse de equipamento de motim e um colete carregado com bombas de tubo, seu apoio a assassinatos políticos e uso das fotos do presidente Joe Biden para prática de tiro".



A maioria das bombas foi encontrada em uma garagem separada na casa, no condado de Isle of Wight, junto com ferramentas e materiais para fazer bombas, incluindo fusíveis e pedaços de tubo de plástico, de acordo com documentos judiciais.

Veja também

óleo Rússia alerta para grave dano ambiental após vazamento de petróleo de tanqueiros em Krasnodar