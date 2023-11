FBI investiga explosão de carro na fronteira entre EUA e Canadá

A- A+

Autoridades dos Estados Unidos e do Canadá investigam a explosão de um veículo em um posto de fronteira na divisa entre os dois países nesta quarta-feira, e o caso, apesar de não ter uma causa determinada, é tratado como "extremamente sério". O carro foi parado em um posto de controle da Ponte Rainbow, na cidade de Buffalo, no estado de Nova York, e rumava ao lado canadense.

A explosão aconteceu quando o veículo se dirigia a um ponto secundário de revista, para onde vão carros que passarão por uma análise mais minunciosa, e colidiu em alta velocidade com uma das estruturas do local — um dos agentes de fronteira sofreu ferimentos leves. Os dois mortos eram ocupantes do carro. A agência Reuters, citando fontes da investigação, afirma que existe a possibilidade de que o incidente tenha sido causado por imprudência do motorista, e a CNN revelou que o carro foi visto perto de um cassino de Nova York pouco antes do incidente.

Um vídeo publicado em redes sociais mostra a força do impacto.

Estados Unidos cerró un cruce fronterizo con Canadá tras la explosión de un vehículo en un puesto de control en un puente cerca de las cataratas del Niágara, informaron autoridades este miércoles.



La oficina del FBI en Buffalo indicó en un comunicado que está investigando la… pic.twitter.com/whcev93Ymg — K911 Noticias (@k911noticias) November 22, 2023

Pouco depois da explosão, que levou ao fechamento da ponte, investigadores do FBI começaram uma análise no local em busca de evidências sobre as causas — os agentes estão recolhendo imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas. Segundo análises preliminares, citadas pelo New York Times, não foram encontrados explosivos no veículo. Outras quatro pontes que ligam os dois países na região foram bloqueadas ao tráfego.

— Na verdade não sabemos muito, apenas que havia um veículo tentando entrar nos EUA e eles fecharam os dois lados da ponte — disse à CNN Aaron Ferguson, porta-voz da prefeitura de Niagara Falls, cidade no lado canadense da fronteira.

Segundo a CNN, a Casa Branca foi informada sobre o incidente, uma vez que todas as possibilidades — inclusive terrorismo — estão sendo consideradas. Como medida de segurança, todos os pousos e decolagens internacionais do aeroporto de Buffalo foram suspensos, e veículos que entram no local estão sendo vistoriados, inclusive com a ajuda de cães farejadores. Escritórios do governo foram fechados, como medida de precaução.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, disse que está monitorando a situação de perto. A cidade se encontra em estado elevado de alerta desde o início da guerra entre Israel e Hamas, embora não haja indicativos sobre ameaças iminentes e concretas à cidade, e há preocupação com o grande fluxo de turistas por causa do feriado de Ação de Graças, que começa na quinta-feira. Os maiores riscos, afirmam relatórios de inteligência, envolvem ataques motivados por antissemitismo e islamofobia.

O governo canadense também expressou preocupação com o caso. O premier Justin Trudeau afirmou que medidas adicionais estão sendo "contempladas e ativadas", e o ministro da Segurança Pública afirmou que é uma "situação muito séria".

