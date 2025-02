A- A+

ÓVNIS FBI tem uma equipe que investiga avistamentos de óvnis - e que teme demissão em massa A existência desse grupo de trabalho informal do FBI sobre o tema nunca havia sido divulgada publicamente antes

Agentes do FBI que fazem parte de um grupo secreto que investiga o aumento de "fenômenos anômalos não identificados" (UAPs, na sigla em inglês), termo que se refere a óvnis, estão preocupados que possam perder seus empregos em uma possível demissão em massa no FBI, segundo reportagem do jornal americano Politico.

A existência desse grupo de trabalho informal do FBI sobre o tema nunca havia sido divulgada publicamente antes, diz o jornal.

As demissões seriam direcionadas a funcionários que trabalharam em casos relacionados ao ataque de 6 de janeiro, segundo fontes consultadas pelo Politico. Todos os agentes da agência foram instruídos a preencher um questionário sobre seu trabalho no ataque ao Capitólio. No grupo, há preocupações de que essa medida possa levar a uma demissão em massa ordenada por Trump.

"Estou preocupado que o grupo de trabalho possa ser afetado por mudanças na transição e que esses líderes não percebam o trabalho incrível que esses agentes estão fazendo e como sua investigação poderia ser fortalecida como parte de um esforço intergovernamental formalizado", disse Ryan Graves, diretor executivo da Americans for Safe Aerospace e ex-piloto da Marinha

Graves e outras três pessoas familiarizadas com o grupo afirmaram que ele é composto por um gerente de programa nacional e mais de uma dúzia de funcionários em todo o país, que dedicam grande parte do seu tempo de trabalho ao rastreamento desses fenômenos não identificados, segundo a reportagem.

Ryan Graves disse que, há mais de um ano, sua equipe tem trabalhado com o grupo do FBI para encaminhar testemunhas, pistas e informações de código aberto para ajudar a agência proteger o país e a indústria da aviação contra fenômenos não identificados.

"Embora não possamos comentar sobre questões de pessoal do FBI, o FBI investiga Fenômenos Anômalos Não Identificados quando há possibilidade de violação da lei federal - particularmente atos ilegais que possam afetar negativamente nossos interesses nacionais - e para coletar, compartilhar e analisar inteligência para combater ameaças à segurança dos EUA", disse o FBI em um comunicado.

O aparecimento frequente desses fenômenos e a revelação de que militares estavam reunindo registros de incidentes misteriosos impulsionou o Congresso a exigir que o governo investigasse o assunto com mais rigor.

"Objetos avançados, demonstrando tecnologia avançada, estão rotineiramente sobrevoando nosso espaço aéreo restrito ou sensível, representando um risco tanto para a segurança dos voos quanto para a segurança nacional", disse o senador Marco Rubio, que agora é Secretário de Estado, no Twitter em 2023.



Veja também