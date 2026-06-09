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MAIOR PROTEÇÃO FDA aprova novo ingrediente para protetor solar pela primeira vez em 20 anos nos EUA Bemotrizinol já é usado há décadas na Europa e amplia proteção contra raios UVA e UVB; especialistas afirmam que substância é mais estável e apresenta perfil de segurança favorável

Pela primeira vez em duas décadas, a agência reguladora dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), aprovou um novo ingrediente ativo para protetores solares. A substância, chamada bemotrizinol (BEMT), passa a integrar a lista de componentes autorizados para produtos vendidos sem prescrição médica no país e é apontada por especialistas como uma alternativa mais eficaz e segura em comparação com diversos filtros químicos atualmente disponíveis no mercado americano.



O anúncio foi feito nesta terça-feira pela FDA. Segundo a agência, o bemotrizinol oferece proteção contra os raios ultravioleta A (UVA) e B (UVB), apresenta baixa absorção pela pele e foi considerado "geralmente reconhecido como seguro e eficaz" para adultos e crianças a partir de seis meses de idade.

A aprovação marca a inclusão do primeiro novo ingrediente ativo em protetores solares nos Estados Unidos desde o fim da década de 1990. O composto já é utilizado há anos na Europa e em diversos outros países.

"O bemotrizinol é usado com segurança na Europa há décadas, e a ação da FDA aumentará a concorrência e a confiança dos consumidores nos produtos de proteção solar", afirmou o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., em comunicado.

A decisão foi celebrada por especialistas em saúde ambiental e proteção solar, que há anos criticam o atraso regulatório americano em relação a outros mercados. Um dos principais argumentos é que muitos protetores solares vendidos nos Estados Unidos são eficientes para bloquear os raios UVB, responsáveis pelas queimaduras solares, mas oferecem proteção limitada contra os raios UVA, associados ao envelhecimento precoce da pele, à supressão do sistema imunológico e ao desenvolvimento de câncer de pele.



A aprovação também ocorre em meio a preocupações sobre a segurança de filtros químicos tradicionais. Em 2019, pesquisadores da própria FDA identificaram que seis ingredientes amplamente utilizados em protetores solares eram absorvidos pela corrente sanguínea em níveis considerados preocupantes após apenas um dia de uso. Entre eles estavam a homosalato e a oxibenzona, que permaneceram acima dos limites de segurança por mais de duas semanas após a interrupção da aplicação.

O pedido para inclusão do bemotrizinol foi apresentado à FDA pela empresa DSM Nutritional Products LLC, que solicitou autorização para utilizar a substância em concentrações de até 6% nas formulações. A proposta foi colocada em consulta pública entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 antes da publicação da decisão final.

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