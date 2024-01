Fé e comoção marcam primeiro dia da 426ª Festa de Santo Amaro, padroeiro de Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Em uma demonstração de fé e devoção, uma verdadeira multidão compareceu à abertura da 426ª Festa do Glorioso Padroeiro Santo Amaro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na tarde deste sábado (6), no Centro da cidade. O primeiro dia das festividades, que seguem até o dia 15 de janeiro, data que marca o Dia de Santo Amaro e o encerramento da celebração, contou ainda como apresentação emocionante do Padre Fábio de Melo.

O tema deste ano é “Coração ardente, pés a caminho”. Uma das grandes atrações do 3º maior evento religioso de Pernambuco. Além do show conduzido pelo padre, a festa, que aconteceu na Igreja Matriz de Santo Amaro, os fiéis puderam participar da Santa Missa presidida pelo padre Damião Silva.

"Fico muito feliz por poder participar da abertura desta Festa Santíssima, ao lado de milhares de fiéis. Nesta Santa Missa, pedimos ao Senhor perdão por todos os momentos em que deixamos que feitos externos falem mais alto que a palavra de Deus. Que fique, acima de tudo, uma mensagem de paz para todos", afirmou o padre Damião Silva logo antes da Santa Missa que emocionou milhares de fiéis presentes.

A programação deste sábado contou ainda com a adoração ao Santíssimo Sacramento na Capela Nossa Senhora da Conceição, na comunidade das Malvinas, em Jaboatão Centro. Houve ainda uma procissão da Bandeira da Capela Nossa Senhora da Conceição da comunidade das Malvinas, em direção à Igreja Matriz de Santo Amaro.

Sentimento de 'fé e acolhimento'

A abertura da Festa de Santo Amaro é conhecida como a "Noite da Bandeira", quando milhares de fiéis fazem a procissão até a Igreja Matriz carregando a bandeira e a relíquia da santidade.

Dentre os participantes neste sábado, estavam Edi Carlos da Silva, de 45 anos, e Josiane Batista, de 54. O casal resideml no bairro de Prazeres e decidiu, por curiosidade, participar das festividades pela primeira vez.

"A gente mora aqui em Jaboatao há dois anos e nunca tínhamos participado. Nós somos evangélicos, então a festa não condiz com a nossa religião. Ainda assim, viemos porque nunca participamos de uma procissão", explicou Josiane.

"Por nunca termos participado, isso tudo já é bem novo. Mas estamos tendo uma experiência boa. A festa é muito linda", completou Edi Carlos.

Na celebração, uma das pessoas que se destacava por seu fervor durante as orações era Angela Maria da Silva, técnica de enfermagem de 56 anos. Ela participou da festa pela primeira vez e revelou ter vivido uma experiência de forte comoção.

"Essa conexão com Deus dá um sentimento de muita paz, de fé e de acolhimento. É a primeira vez que participo da Festa de Santo Amaro, mas eu estou tendo o prazer de ser abençoada ao lado de todas as pessoas nesta noite. Após passar por um ano com tantas tempestades, o início de 2024, com essa celebração, com certeza é uma benção. Já aguardo pela festa do próximo ano", disse ela.

Programação da Festa de Santo Amaro

A Festa do Glorioso Padroeiro do Jaboatão conta com uma programação cultural promovida pela Prefeitura do município. São esperados milhares de fiéis de diversas paróquias do município nos 10 dias do evento.

Neste domingo (07), a programação religiosa segue com a missa dos enfermos, na Igreja Matriz, a partir das 8h. A partir das 17h, acontece a adoração ao Santíssimo Sacramento, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Socorro. Logo após o ato religioso acontecerá a novena de Santo Amaro e às 18h tem início a segunda procissão da festa cristã, saindo da Paróquia do Socorro. Confira, abaixo, a programação completa.

Programação religiosa

07/01 - Procissão saindo da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro, no Socorro (18h)

08/01 - Procissão saindo da Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Vila Rica (18h)

09/01 - Procissão saindo da Centro Educacional São Francisco de Assis, bairro Padre Roma (18h)

10/01 - Procissão saindo do Posto Ipiranga, em Santo Aleixo (18h)

11/01 - Procissão saindo da Comunidade Oratório Dom Bosco, bairro Padre Roma (18h)

12/01 - Procissão saindo da Paróquia São Pedro Apóstolo, em Santo Aleixo (18h)

13/01 - Procissão saindo da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Jaboatão Centro (18h)

14/01 - Procissão saindo da Capela de Santa Luzia, antigo Engenho Corveta, bairro Bulhões (18h)

15/01 - Procissão saindo da Igreja de Santo Amaro, em Jaboatão Centro (18h)

Programação cultural

07/01 (domingo) - Banda Boa Música

08/01 (segunda-feira) - Padre João Carlos

09/01 (terça-feira) - Noite Kids, com apresentações de personagens infantis

10/01 (quarta-feira) - Banda Sanfonada, com participação de Nena Queiroga e Benil

11/01 (quinta-feira) - Dj Roony

12/01 (sexta-feira) - Ricardo Lima e Banda

13/01 (sábado) - Jeane Cris e Banda Praieira

14/01 (domingo) - Dudu do Acordeon, com participação de Nádia Maia e Almir Rouche

15/01 (segunda-feira) - Padre Damião Silva

