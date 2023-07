Fé e cultura: Festa de Nossa Senhora do Carmo termina neste fim de semana; veja programação completa

A- A+

A Festa de Nossa Senhora do Carmo, realizada em homenagem à santa, que é padroeira do Recife, chega ao seu encerramento neste fim de semana, e a programação promete estar ainda mais especial para os fiéis.

Ao todo, será realizada uma missa por hora e, no fim das congregações de cada dia, o Pátio do Carmo, na Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, área central da Capital, será tomado por apresentações musicais.

Sexta de muita emoção para os fiéis

Esta sexta-feira (14) trará para o público uma programação recheada. Entre as 7h e 9h, foram realizadas duas Santa Missas, e, já às 10h, foi possível conferir a missa no claustro da basílica.

Ao longo do dia, mais diversas congregações serão realizadas, com destaque para a Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo, presidida pelo Frei Sergionei Anselmo de Lemos, às 18h.

Haverá ainda show de Dudu do Acordeon, no Pátio do Carmo, às 19h.



Sábado de Véspera Solene

No sábado (15), serão realizadas nove missas na basílica, das 7h às 15h. Além disso, o claustro da basílica recebe, ainda, mais cinco missas, com duração de duas horas cada, entre as 8h30 e 16h30.

O sábado reserva, ainda, às 15h, a Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo, que será presidida pelos Missionários Oblatos de Maria Imaculada.

Já às 18h, as Véspera Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo e terá as Ordens Terceiras do Carmo como convidadas.

Finalizando a congregação do dia, os fiéis poderão conferir também o show do Padre João Carlos, às 19h, no palco montado no Pátio do Carmo.

Domingo de Nossa Senhora do Carmo

O tão aguardado Dia de Nossa Senhora do Carmo, comemorado no dia 16 de julho, neste domingo, reserva, como esperado, o maior momento dos festejos deste ano.

No total, a basílica receberá 11 missas, começando à 0h e se estendendo até às 14h. Já o claustro receberá mais dez celebrações, das 5h30 às 14h30.

As missas na igreja da ordem terceira do carmo acontecem às 6h, 10h, e 12h. Já a Missa Solene, que será presidida por dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, bispo emérito de Vitória da Conquista-BA e vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, ocorre às 16h.

As atrações musicais também serão mais que especiais para os fiéis. O frei Damião Silvano sobe ao palco às 18h, enquanto Flávio Pio faz seu show a partir das 19h30.



Confira programação completa do último fim de semana da Festa de Nossa Senhora do Carmo:



Sexta-feira 14/07 - 9° dia do Novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10 h – Missa no Claustro da Basílica

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo Presidência da Celebração: Congregação Salesiana

16h – Missa no Claustro da Basílica

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo Presidente da Novena: Frei Sergionei Anselmo de Lemos, O. Carm.

Pregador: Dom Francisco de Assis Dantas Lucena - Bispo da Diocese de Nazaré da Mata-PE.

Tema: Maria, Mãe e inspiração da vocação dos ministros ordenados. Convidados: Paróquias Carmelitas e Família Carmelitana.

19h – Show de Dudu do Acordeon no palco montado no Pátio do Carmo



Sábado 15/07 - Vésperas Solenes

Missas na Basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro da Basílica: 8h30h, 10h30, 12h30, 14h30 e 16h30.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo presidência da Celebração: Missionários Oblatos de Maria Imaculada

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo

Tema: Mãe do Carmelo, em tua vocação contemplamos tudo que desejamos ser na Igreja.

Reflexão: Ir. Vilma Alves – Madre Geral da Congregação das Missionárias Carmelitas

Convidados: Ordens Terceiras do Carmo

19h – Show do Padre João Carlos no palco montado no Pátio do Carmo

Domingo 16/07 Solenidade de Nossa Senhora do Carmo – Padroeira da Cidade do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco

Missas na Basílica: 0h, 2h, 4h, 5h, 6h, 7h, 9h, 10h, 12h, 13h e às 14h

Missas no Claustro da Basílica: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30.

Missas na igreja da Ordem Terceira do Carmo: 6h, 10h e 12h.

Missa Solene Presidência: Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, OFMCap – Bispo Emérito de Vitória da Conquista-BA e Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

16h – Missa Solene Campal Presidência: Dom Antônio Fernando Saburido, OSB - Administrador Apostólico da Arquidiocese de Olinda e Recife.

18h – Show do Frei Damião Silva no palco montado no Pátio do Carmo19h30 – Show de Flávio Pio no palco montado no Pátio do Carmo

19h30 – Show de Flávio Pio no palco montado no Pátio do Carmo

