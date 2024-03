A- A+

Transformação Fé e desenvolvimento social: conheça a trajetória de Padre Arlindo em Tamandaré Além do trabalho religioso, o sacerdote contribui com a melhora da qualidade de vida da população no município localizado no Litoral Sul de Pernambuco

Uma história de fé e empreendedorismo social. É possível descrever dessa forma a trajetória do Padre Arlindo, no município de Tamandaré- Litoral Sul de Pernambuco. São anos de dedicação e luta pelo desenvolvimento da cidade e da sua população.

Padre Arlindo assumiu como titular da Paróquia de São Pedro em Tamandaré no ano de 2006. Desde então, o sacerdote concilia as atividades religiosas com projetos sociais através da associação que leva seu nome.

A Paróquia de São Pedro foi construída do zero pelo Padre Arlindo. Foto: Júnior Soares/ Folha de Pernambuco.

Contato com a fé

Nascido e criado em Rio Doce, bairro de Olinda, Padre Arlindo teve uma infância com dificuldades. Sem pai ou mãe ligados à Igreja Católica, ele se inspirou em outra pessoa da família. “Meu avô era muito piedoso, de rezar o ofício de Nossa Senhora, ir para as missas todos os domingos de paletó. Bem tradicional. Eu acho que tem alguma coisa do meu avô na influência para me tornar padre”, assume Arlindo.

O desejo de ser padre se intensificou a partir dos dez anos de idade. O processo para realizar o sonho durou nove anos, em Jardim Paulista Baixo, em Paulista. Antes de chegar em Tamandaré, Padre Arlindo passou três anos em Catende.

Com o distanciamento do passado, Padre Arlindo observa que sua trajetória de dificuldades foi fundamental para o que ele se tornou na ajuda ao próximo. “Eu olho que Deus preparou tudo que aconteceu para eu poder falar. E, talvez, se tiver alguma visibilidade, é graças à minha família e à minha história”.

Associação Padre Arlindo

A Folha de Pernambuco visitou Tamandaré para testemunhar os feitos do Padre Arlindo na cidade, que tem 23 mil habitantes- de acordo com o último censo divulgado pelo IBGE em 2020. O impacto pode ser visto na vida da população com os auxílios de caridade e projetos sociais.

A Associação Padre Arlindo tem três pilares. O primeiro é a formação educacional em que mais de 1000 pessoas já passaram pelos cursos de camareira, inglês para mototáxi e taxista, piscineiro, eletricista e outros.

O segundo é na saúde com especialidades que a população não tem condições de conseguir por fora. Por exemplo, cardiologista, pediatra, ortopedista, ginecologista e etc. O último é a ajuda emergencial para os mais necessitados com distribuição de cestas básicas. De acordo com o sacerdote, desde 2019 são mais de 37 mil cestas básicas doadas.

“Acho que minha experiência social e de vida, e a piedade se encontraram. Cheguei em Tamandaré com uma realidade extremamente carente”, analisou padre Arlindo. “Acredito que o ser humano conseguir seu pão de cada dia com seu trabalho não tem coisa melhor. Mas enquanto a vara não chega é importante um pedaço de peixe porque alivia muitas tensões, muitas brigas familiares e diminui problemas sociais sérios como a violência”, completou o eclesiástico.

Creche

Além da Associação, padre Arlindo é um dos diretores da creche escola “Fundação Pe. Enzo -Projeto Tamandaré”. A instituição surgiu com o sacerdote italiano que leva o nome do local e funcionava com 90% de investimento internacional.

Os investimentos caíram a partir de 2008 e o pernambucano precisou se reinventar para manter o funcionamento da estrutura que atinge 500 crianças entre 2 e 14 anos de idade. Os mais novos ficam de forma integral e são alfabetizados, enquanto os mais velhos cumprem meio período com atividades extracurriculares como informática e música.

No ano de 2023, a Fundação Padre Enzo fechou com 43 funcionários e um custo anual de R$2,6 milhões. 87% desse financiamento foi oriundo de verbas nacionais captadas pelo trabalho do Padre Arlindo.

“Olhar para o brilho e o olhar de uma criança, eu me vejo na história dela. Eu queria ter tido alguém que olhasse por mim e visse minhas necessidades. Meu grito de ajuda. Quando eu cuido dessa criança, não é apenas dela. Estou cuidando de mim também”, disse o padre emocionado.

A população pode ajudar a creche por meio de doações. Confira os canais ao final da matéria.

Padre Arlindo com as crianças da creche escola “Fundação Padre Enzo -Projeto Tamandaré”. Foto: Júnior Soares/ Folha de Pernambuco.

O Padre Arlindo também teve contribuição para o desenvolvimento da Vila Padre Arlindo, criada em 2023. O local conta com mais de 50 empreendimentos com serviços de alimentação, artesanato e lazer que ocasiona no aumento do turismo, economia, na criação de empregos e na coesão social. Ao todo, são 200 empregos diretos para a população local.

Jantar beneficente no Recife

A Associação Padre Arlindo vai realizar um jantar beneficente com o tema “A esperança não decepcionará, você nasceu para dar certo!” no dia 10 de abril, na Arcádia Recepções de Apipucos, localizada na Zona Norte do Recife. Os recursos arrecadados no evento serão revertidos aos projetos sociais da associação.

Os interessados em participar podem adquirir os ingressos através da plataforma Sympla neste link.

Canais para auxílio da creche escola:

Banco do Brasil

Agência: 3.924-1

Conta: 5.254-x

Apesp Tamandaré

Bradesco

Agência: 6043

Conta: 8386

Associação Pe. Enzo

Chave-pix: 03.620.722/0001-37 (CNPJ)

Doação imposto de renda



