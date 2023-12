Fé e devoção abrem última semana da 119ª Festa do Morro da Conceição

A- A+

Com muita devoção, fiéis enchem o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Zona Norte do Recife, de muita adoração, neste domingo (3), que abre a última semana da 119ª Festa do Morro. O evento vai até a sexta-feira (8) e conta com ampla programação de missas e shows religiosos.

A organização da igreja montou uma estrutura de palco, na frente do templo, para comportar o público, que procura o local nesta época do ano, para prestigiar a festa religiosa mais importante de Pernambuco.

Leia também • Banco de Alimentos do Recife celebra arrecadação de 16 toneladas de insumos em oito meses

A programação é ampla e conta com vários horários para que toda a população presente tenha um momento de comunhão e intimidade com a padroeira afetiva do Recife.

Às 13h, acontecerá a missa no santuário, já às 16h, o ritual sagrado será presidido pelo padre Fábio José de Farias Leite, da Arquidiocese de Olinda e Recife, às 18h é a vez do Momento Mariano, a Novena Solene arrasta os fiéis, às 19h30. Um show cultural encerra a programação do domingo, às 21h30.

Entre as milhares de pessoas, a cuidadora Rosa Lúcia, de 55 anos, que saiu do Arruda, aproveitou a missa para pedir e agradecer. Emocionada, ela expressou a fé em Nossa Senhora.

“Sempre é muito emocionante falar de Deus e de Nossa Senhora. Eu vim pedir mais emprego para as pessoas e por paz no mundo, que precisa tanto. O fim dessas guerras nos países também está em minhas preces. Sempre que posso, eu estou aqui no Morro. Eu nasci e me criei aqui”, disse ela.

A empregada doméstica Ednai Guedes, de 62 anos, também expressou a fé católica. A moradora do Conjunto Marcos Freire, em Jaboatão, estava animada para participar das celebrações. Ela portava rosas azuis e um sorriso de contagiar os fiéis ao redor.

“Eu estou muito feliz. Voltando depois de muitos anos sem vir ao Morro. É muita emoção. Eu vim agradecer pelo filho lindo que ela me deu, justamente no dia 8 de dezembro. Também vim pedir pela minha saúde. Obrigada, minha mãe! Obrigada por tudo!”, agradeceu a fiel.

Quem também foi ao Morro da Conceição para manifestar a fé foi a senadora Teresa Leitão. Junto à família, ela conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e disse que considera este como um momento muito importante para o Estado.

“Eu sou católica e vim expressar minha fé em Nossa Senhora da Conceição e, ao mesmo tempo, referendar esta que é a maior festa popular católica de Pernambuco. É uma tradição muito importante. A gente vê que o povo tem fé e fraternidade. A nossa presença se deve, sobretudo, a isso”, argumentou.

O comércio também é importante durante a festividade. Os vendedores levam aos arredores do santuário produtos originários de Nossa Senhora da Conceição. É como se uma partícula da santa entrasse na casa de cada pessoa, que compra os itens para si ou com o intuito de presentear alguém.

“As camisas estão a R$ 35. Comprando três unidades, saem a R$ 100. Já os calendários custam R$5. Quem levar cinco unidades paga R$ 20. A gente está vendendo muito. As camisas estão quase acabando. Só tem tamanho XG agora. As pessoas vêm e compram em grupo para virem no dia 8, para a procissão”, disse Kildma Vieira, de 49 anos, que é vendedora voluntária da loja oficial do Morro há oito anos.

Na parte externa do templo, o Bar da Geralda é uma opção do setor gastronômico. A profissional vende pratos quentes que servem para várias refeições, desde o café da manhã até à janta.

“O movimento está maravilhoso e muito bom. Desde o primeiro dia, que eu não parei mais. Só tenho que agradecer a Nossa Senhora por tudo. Eu estou muito feliz com o meu trabalho. O prato que mais sai aqui é a galinha cabidela que, se não tiver, perde a graça. O Bar da Geralda está sendo o point do povo”, destacou.

A comerciante Kátia Souza, de 43 anos, também comercia próximo ao santuário. Ela vende escapulários, fitas, chaveiros e abajur de Nossa Senhora. Ela diz que está confiante em maior movimentação até o encerramento da festa.

“Aqui tem de tudo, porque a gente entende que as pessoas vêm e querem levar uma lembrança desse momento. O calendário é o que mais vende aqui, juntamente com o abajur, que é Nossa Senhora iluminada na casa das pessoas”, explicou ela, que vende no box 00A, ao lado direito da igreja.

Veja também

ESSEQUIBO Venezuela consulta neste domingo eleitores sobre disputa com Guiana