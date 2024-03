Fé e devoção marcam programação da Semana Santa na RMR a partir desta Quinta-feira Santa (28)

A- A+

Fiéis de todo o mundo se preparam para viver a Semana Santa, quando é celebrada a Paixão de Cristo, nos caminhos de Jesus até sua morte e ressurreição. Na Região Metropolitana do Recife (RMR), a história não vai ser diferente, com uma programação já a partir desta quinta-feira (26) até o Domingo de Páscoa (31).

"A mensagem para a Semana Santa é, sobretudo, de esperança, porque Jesus, ao morrer na cruz, nos deu a possibilidade de começar a vida nova. Páscoa significa passagem. Passagem de uma vida velha, marcada pelo pecado, pela desgraça, para uma vida nova marcada pela graça. Nós somos então convidados a crescermos e melhorarmos, no ponto de vista pessoal, profissional, familiar, e também no nível da fé", afirmou o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Para aderir a esse peíodo de celebração, a Folha de Pernambuco separou as principais missas, cortejos e celebrações de fé e devoção a Jesus Cristo. Neste ano, as liturgias da Semana Santa, como um todo, acontecem em 150 paróquias, segundo a Arquidiocese de Olinda e Recife.

Quinta-Feira Santa

A Quinta-Feira Santa marca o início do “Tríduo Pascal”, que são os três dias para relembrar os episódios de Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. A programação principal acontece na Catedral da Sé, no bairro do Carmo, em Olinda, com a Missa do Crisma. O evento começa às 9h, com presença de cerca de 200 sacerdotes. Durante a liturgia, são abençoados e consagrados os óleos que serão utilizados nos sacramentos da Igreja durante todo o ano.

Na parte da tarde, a partir das 17h, acontece a Missa da Ceia do Senhor, na Igreja de Nossa Senhora do Pilar, no Bairro do Recife, no Centro. A missa lembra a instituição da Eucaristia, quando Jesus ofereceu pão e vinho a seus discípulos. Lá, também acontece o rito do Lava-pés para lembrar quando Cristo veio ao mundo não para ser servido, mas para servir.

Sexta-Feira Santa

Na Sexta-Feira Santa (29), o arcepispo dom Paulo Jackson preside o rito de Adoração à Santa Cruz, às 15h, novamente na Catedral da Sé. Na liturgia, fiéis adoram e beijam a cruz de Cristo. Os fiéis podem comungar as hóstias que foram consagradas no dia anterior.

Sábado Santo

No Sábado Santo (31), dom Paulo Jackson celebra a Vigília Pascal, a partir das 18h, na Catedral da Sé. No pátio externo, uma fogueira deve ser montada para representar o fogo abençoado que, ao ser aceso, marca o Círio Pascal, que simboliza a luz de Cristo. A partir daí, a igreja entra em celebração com a cantoria de "Aleluia" para anunciar a ressurreição de Cristo.

Domingo de Páscoa

O principal dia de celebrações da Semana Santa, o Domingo de Páscoa (31), reúne, também, o maior evento. A partir das 9h, na Catedral da Sé, fiéis poderão se reunir para a Santa Missa e celebrar o período pascal, que dura 50 dias e vai, neste ano, até 19 de maio.

Confira, abaixo, a programação completa da Semana Santa na RMR.

28/03 – Quinta-Feira Santa

9h - Missa do Crisma (Santos Óleos) - Catedral da Sé (Olinda)

17h - Missa da Ceia do Senhor - Igreja da Madre de Deus (Recife)

29/03 – Sexta-Feira Santa – 15h

Adoração da Cruz na Catedral - Catedral da Sé (Olinda)

30/03 – Sábado Santo – 18h

Vigília pascal - Catedral da Sé (Olinda)

31/03 – Domingo de Páscoa – 9h

Santa missa - Catedral da Sé (Olinda)



Cortejo de fé e solidariedade

25ª Via Sacra da Fraternidade. - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Também como parte da programação da Semana Santa, nessa quarta (27), aconteceu um cortejo de fé e solidariedade pelas ruas do Centro do Recife. Com concentração no Pátio de São Pedro, no bairro de São José, a 25ª Via Sacra da Fraternidade reuniu fiéis em procissão para a Basílica da Penha, no mesmo bairro. Lá, foi relizada uma missa presidida por dom Paulo Jackson. No caminho, os católicos carregaram uma cruz de mais de 100 quilos para refazer os passos de Jesus Cristo.

O evento também inspirou a solidariedade das pessoas. Um dos objetivos era arrecadar alimentos para o Abrigo São Francisco de Assis, no Cabo de Santo Agostinho, que atende idosos em situação de vulnerabilidade social. Na procissão, fiéis compareceram com as suas doações para a causa.

Uma das pessoas foi Elizonete Barbosa, dona de casa 61 anos. Ela contou à reportagem que sempre quis ir ao evento, mas nunca teve a oportunidade. "É um chamado de Deus. Hoje resolvi vir participar da Via Sacra é um momento em que a gente se entrega para ajudar o próximo, principalmente os mais necessitados", afirmou.

