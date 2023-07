A- A+

Festa do Carmo Devoção no Recife: fiéis lotam basílica em comemoração ao dia de Nossa Senhora do Carmo Centenas de fiéis acompanham as celebrações pelo Dia de Nossa Senhora do Carmo na basílica dedicada à santa

Domingo de fé e devoção no Recife. A capital pernambucana celebra a sua padroeira, Nossa Senhora do Carmo, neste dia 16 de julho, feriado municipal.

Centenas de fiéis acompanham as celebrações pelo Dia de Nossa Senhora do Carmo na basílica dedicada à santa, no centro do Recife. Os devotos também aproveitam a manhã para rezar em frente à imagem de Nossa Senhora, fazendo pedidos e agradecendo as bençãos alcançadas.





As homenagens deste domingo começaram ainda à meia-noite, quando ocorreu a primeira missa do dia. A programação na basílica segue com missas iniciando às 7h, 9h, 10h, 12h, 13h e 14h.

No Claustro da Basílica, as celebrações ocorrem nos seguintes horários: 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30 e às 14h30. Já as Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo ocorrem às 10h e 12h.



Para as 16h está prevista a aguarda Missa Solene Campal. A celebração, que acontece no palco montado no Pátio do Carmo, será presidida pelo administrador apostólico da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido.

Após a Missa Campal, ocorre a tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina. O cortejo percorrerá as principais ruas e avenidas do bairro de Santo Antônio.

Já a partir da 18h, a Festa do Carmo contará dois shows realizados no palco montado no Pátio do Carmo. A primeira apresentação cultural da noite será com o Frei Damião Silva. Em seguida, às 19h30, os fiéis poderão acompanhar o show de Flávio Pio.

