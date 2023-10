A- A+

FÉ Fé e espitirualidade pautam Congresso Internacional Mariano, que tem início neste sábado (28) Evento tem organização da Comunidade Católica Obra de Maria e conta com apresentações do Padre Fábio de Melo e da Irmã Kelly Patrícia, em Portugal

O centro pastoral Paulo VI, na cidade sagrada de Fátima, em Portugal, se prepara para receber uma celebração de fé neste próximo fim de semana. Organizado pela Comunidade Católica Obra de Maria, o Congresso Internacional Mariano tem o objetivo de proporcionar uma jornada espiritual para os devotos católicos e estudiosos da religião presentes.

O evento conta com orações, conferências, momentos de adoração e shows com padre Fábio de Melo e irmã Kelly Patrícia. Cerca de 2.500 pessoas são esperadas para o congresso - 500 delas programadas para participar viajando com a Obra de Maria Peregrinações.



"Nós, da Comunidade Católica Obra de Maria, enquanto cristãos que seguimos a doutrina mariana e buscamos viver todos os dias servindo com alegria, como é descrito em nosso lema, enxergamos o evento como um alento de paz, acolhimento e renovação de votos de caridade e fé", revelou o fundador da Comunidade Católica Obra de Maria, Gilberto Barbosa.

Programação especial

O congresso tem início neste sábado (28), às 8h30, com uma oração conduzida pela cofundadora da Obra de Maria, Maria Salomé, e a recitação do terço, acompanhados pelo Ministério de Música Canção Nova, sob a direção do padre Bruno.

Durante a manhã, a programação também inclui conferências ministradas por líderes religiosos renomados, como os padres Roger Luiz, às 9h30, e Edmilson Flores, às 11h15, intercaladas por intervalos com momentos de reflexão e orações.

No período da tarde, após o almoço comunitário, os participantes têm a oportunidade de ouvir a música espiritual proporcionada pelo Ministério de Música Canção Nova, além de uma conferência com Márcio Mendes, às 14h30. A programação também conta com uma missa celebrada pelo padre Roger Luiz, às 16h.



Para encerrar o dia, a partir das 19h30, irmã Kelly Patrícia e padre Fábio de Melo fazem shows para os fiéis depois de um intervalo para jantar.



No domingo (29), a manhã começa com uma oração conduzida pelo Ministério de Música Canção Nova, liderada pelo padre Bruno e pelo missionário brasileiro Ironi Spuldaro. O dia segue com conferências, incluindo a participação de Kátia Roldi, às 9h30, e momentos de adoração com os padres Edmilson e Roger Luiz, que seguem até o horário de almoço.

Às 14h39, Márcio Mendes retorna, ministrando um momento especial para que os fiéis tenham a oportunidade de aprender mais sobre a fé católica. Em seguida, Padre Bruno lidera o Ministério de Música, mais uma vez, abrindo espaço para que o padre Edmilson celebre a última missa no Congresso Internacional Mariano. O evento termina às 18h.

Peregrinação com Padre Fábio de Melo

Padre Fábio de Melo é presença ilustre no evento. - Foto: Kleyvson Santos/Divulgação

Como destaque do Congresso Internacional Mariano, está a participação do padre Fábio de Melo, que atua como diretor espiritual de um dos grupos, partindo de São Paulo, na sexta-feira (27), em viagem com a Obra de Maria Peregrinações. O grupo de fiéis tem roteiro passando por Lisboa, visitas aos locais das aparições de Nossa Senhora em 1917 e pontos históricos relacionados à vida dos pastorinhos.

A peregrinação liderada pelo padre Fábio de Melo se estende para Roma, com visitas à Abadia de São Bento e às antigas ruínas de Pompeia, antes de chegar à cidade de Sorrento. O itinerário também inclui passeios pela Costa Amalfitana, Ilha de Capri e um tour panorâmico por Roma, antes de retornarem a São Paulo em 5 de novembro.

Transmissão do Congresso

O Congresso Internacional Mariano é transmitido ao vivo pela Comunidade Canção Nova, em canais de televisão católicos, como uma oportunidade para que os fiéis católicos mergulhem na fé e aprendam com líderes religiosos renomados.



"Será um momento de fraternidade e benevolência com lideranças de vários países, transmissão em canais de televisão da Canção Nova, canais católicos e utilizando a tecnologia como aliada para levar, através da internet, toda a beleza e o conhecimento que o evento vai proporcionar nos dois dias", explicou Gilberto Barbosa.

Outro objetivo do Congresso é que mais pessoas possam conhecer sobre a cidade de Fátima e sua importância para o catolicismo. O Santuário de Fátima é considerado o mais visitado pelos brasileiros, e atrai peregrinos em busca de fortalecer a fé e encontrar a paz espiritual.



Como contribuir para a Obra de Maria

Gilberto Barbosa, fundador da Comunidade Católica Obra de Maria. - Foto: Kleyvson Santos/Divulgação

Fundada em 1990 pelo teólogo Gilberto Barbosa e pela escritora Maria Salomé Ventura, a Comunidade Católica "Eis aí tua mãe - Obra de Maria" promove a evangelização e desenvolve projetos e ações sociais. Já com 33 anos de história, muitas obras de assistência estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, com presença do movimento em 42 países através do trabalho de 4.200 missionários.

As atividades humanitárias da Obra de Maria proporcionam oportunidade de educação, moradia, alimentação, psicológico e lazer às crianças, jovens e idosos. A comunidade segue viva através de doações e parcerias, sendo possível contribuir através de transferências por dinheiro ou de alimentos, material de limpeza e higiene pessoal, que podem ser feitas na página oficial da organização.

