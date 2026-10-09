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Golpe Febraban alerta sobre uso de sua logomarca por golpistas para lesar clientes Federação Brasileira de Bancos diz que não faz contato telefônico ou por redes sociais para solicitar dados bancários

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A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) fez um alerta nesta sexta-feira sobre o uso da sua logomarca por criminosos para aplicarem golpes.

A entidade alerta que é uma associação civil sem fins lucrativos e que não entra em contato com pessoas físicas ou jurídicas por ligação telefônica, ou redes sociais para a realização de procedimentos de segurança ou para a efetivação de operações financeiras.

De acordo com a Febraban, os golpistas estão se apropriando da logomarca em um perfil no WhatsApp e enviam mensagem com a frase "assunto urgente", no qual informam sobre uma transação suspeita do cliente em um banco.

Eles pedem dados pessoais, como número da conta e senha, para cancelar uma suposta operação.

A federação alerta ainda para o golpe do falso empréstimo. Criminosos criam páginas e falsos perfis nas redes sociais se passando por instituições financeiras. Eles oferecem crédito em condições vantajosas com a promessa de liberação rápida e facilidade para consumidores negativados.

A entidade orienta que em situações como essa é preciso desconfiar antes de fornecer dados ou realizar qualquer operação.

Ao receber um contato suspeito, a Febraban diz que o consumidor interrompa a comunicação e que não forneça senhas, códigos ou dados pessoais e bancários. Além disso, qualquer pagamento ou transferência não devem ser realizadas.

“Cobranças de impostos, taxas de cadastro ou adiantamento de parcelas como condição para receber o crédito são sinais de golpe. A Febraban não oferece empréstimos nem cobra valores para sua liberação”, alerta Raphael Mielle, diretor de Serviços e Segurança da Febraban.

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