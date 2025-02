Febre amarela: doença é identificada em 15 cidades de quatro estados

A- A+

O Ministério da Saúde emitiu um alerta em documento recente que a febre amarela já foi detectada em quinze cidades brasileiras, provenientes de quatro estados (são eles: São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins). Parte dos indicativos da circulação do vírus, vale dizer, foram de casas em primatas não humanos (PHN), que apesar de não serem transmissores da doença são fortes indicativos de que a febre amarela se faz presente em uma região. Os dados refletem o período desde julho de 2024 e as primeiras semanas de 2025, com forte presença de registros desse ano.





De acordo com o documento do Ministério da Saúde, as cidades que identificaram casos humanos de febre amarela São Tuiuti (SP), Socorro (SP), Joanópolis (SP) e Camanducaia (MG). As cidades que tiveram casos em macacos são: Bragança Paulista (SP), Campinas (SP), Colina (SP), Osasco (SP), Pedra Bela (SP), Pinhalzinho (SP), Ribeirão Preto (SP), Ipuiuna (MG), Toledo (MG), Alto Alegre (RR), e Palmas (TO).

Os casos fatais de febre amarela em 2025 ocorreram todos em São Paulo, estado que concentra quatro ocorrências do tipo, conforme levantamento do Ministério da Saúde. O número, porém, pode ser ainda maior, porque ontem a prefeitura de Amparo, a 133 quilômetros da capital paulista, confirmou a morte de um jovem em decorrência da doença. Ele estava na zona rural da cidade. Com o registro, os casos totais chegaram a cinco.

Neste momento, especialistas e saúde e o governo federal orientam que pessoas que vão viajar nos feriados próximos, como o Carnaval, busquem a vacinação contra a doença dez dias antes de chegarem ao destino. A aplicação, em dose única para adultos e dose dupla para crianças até cinco anos, está disponível na rede do Programa Nacional de Imunização (PNI), ou seja, nos postos de saúde brasileiros .

Veja também