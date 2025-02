A- A+

SAÚDE Febre amarela: SP chega a onze casos e oito mortes pela doença Governo do estado alerta para necessidade da vacinação antes do Carnaval; veja quais grupos devem procurar a aplicação da dose

Ao estado de São Paulo chegou nessa sexta-feira a onze casos autóctones de febre amarela, com oito deles evoluindo para óbitos, todos de pessoas não-vacinadas. Trata-se de mais um avanço da doença que tem aparecido em diversos pontos do interior paulista neste 2025.

Além dos onze casos confirmados por transmissão dentro do estado, há um importado de Itapeva (MG). Os casos humanos em SP ocorreram nas cidades de Socorro, Joanópolis, Campinas, Brotas, Tuiuti, Amparo e Valinhos. Além disso, há ainda registros de 30 casos de mortes de primatas não-humanos um deles, inclusive, em Osasco, na grande São Paulo. A região inspira mais preocupação pois é onde as médias de vacinação são as mais baixas.

— As pessoas precisam tomar essa vacina dez dias antes para que dê tempo que nosso sistema imunológico requer para gerar os anticorpos, as células de proteção. Assim, caso você entre em contato com o vírus, você já terá a proteção por meio dessas células — diz Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) ligado à Secretaria Estadual de Saúde. — Essa é a vacina que temos há mais tempo no nosso programa de vacinação.

O imunizante é a maior arma de proteção contra a doença, que é transmitida em áreas silvestres pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes. A vacinação para febre amarela é disponível em todo o tempo nos postos de saúde brasileiros e, para os adultos, é ministrada em dose única.

Como é a vacinação

Desde 2020, o Ministério da Saúde orienta que a vacinação deve ocorrer em duas doses para crianças até cinco anos de idade (a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos) e para as crianças e adultos não vacinados acima dessa idade em dose única.

O estado ainda alerta que quem não se lembra se tomou ou não a dose ou perdeu a carteirinha de vacinação deve procurar uma Unidade Básica de Saúde(UBS). Em caso de viagem para áreas onde houve transmissão ou área de mata essa visita deve ocorrer ate 10 dias antes da viagem.

Em nota, o governo ainda informou que recebeu 1,3 milhão de doses adicionais para a intensificação da vacinação para febre amarela. A solicitação da pasta estadual para o Ministério da Saúde foi de 6 milhões de aplicações. O antígeno será distribuído para 645 municípios do estado.

