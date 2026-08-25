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Doença Febre do Nilo Ocidental: os 8 sintomas sintomas mais conhecidos da infecção que atinge SP e SC Infecção rara é transmitida por meio de pernilongos; aves são hospedeiras da doença e não há registro de transmissão entre humanos

O Brasil tem ao menos quatro casos confirmados, com uma morte, da Febre do Nilo Ocidental, uma infecção viral transmitida pelo pernilongo, que pode causar acometimento neurológico em casos mais severos. O estado de São Paulo confirmou seus dois primeiros casos na história em duas cidades do interior, em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto. Já em Santa Catarina, são casos na cidade de Caçador e em Imbituba, este segundo evoluiu para óbito.

Em São Paulo, o primeiro caso identificado foi de uma mulher, de Ribeirão Preto, de 34 anos. De acordo com o estado de São Paulo, a paciente teve histórico recente de viagem à região amazônica. Ela já está curada. O segundo caso é de uma jovem de 18 anos, residente de São José do Rio Preto, a duas horas de distância de Ribeirão, que está internada, mas sem informações de viagem. O local de infecção dos dois casos, diz o governo estadual, seguem sob investigação epidemiológica.

Já em Santa Catarina, um dos casos, na cidade de Imbituba, evoluiu para óbito. A paciente era uma mulher de 77 anos. O óbito ocorreu em 8 de agosto. O outro paciente é da cidade de Caçador, com 56 anos. Ele ficou internado mas já teve alta. Em nota, o governo de Santa Catarina informou que “ambos os quadros apresentaram manifestações neurológicas e seguem sob investigação epidemiológica contínua para mapear com precisão os prováveis locais de infecção e detalhar a relação entre a circulação do vírus e as manifestações clínicas registradas”.

Também em nota, Tatiana Lang D’Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac" (CVE-SP) informou que: “A confirmação dos dois primeiros casos humanos de Febre do Nilo Ocidental no estado reforça a importância da vigilância epidemiológica e do acompanhamento permanente da situação. As equipes municipais e estaduais seguem atuando na investigação dos casos para identificar o local provável de infecção e orientar as medidas de prevenção”.

Ambos os estados afirmam que estão reforçando a vigilância epidemiológica diante do aparecimento de casos.

Sintomas da febre do Nilo Ocidental

Nem sempre as pessoas contaminadas com o vírus do Nilo Ocidental apresentam sintomas. A doença pode ser assintomática ou apresentar sintomas distintos, de acordo com cada pessoa e com o nível de gravidade da doença. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que apenas 20% dos infectados apresentam sinais como:

febre aguda de início abrupto, frequentemente acompanhada de mal-estar;

anorexia (falta de apetite);

náusea ou vômito;

dor nos olhos;

dor de cabeça;

dor muscular;

exantema máculopapular (manchas vermelhas na pele) e linfoadenopatia (nódulos e pequenos caroços).

Como é feita a transmissão?

Os hospedeiros naturais do vírus do Nilo Ocidental são algumas espécies de aves silvestres, que atuam como amplificadoras do vírus e como fonte de infecção para os mosquitos. Os pernilongos picam as aves hospedeiras, se contaminam e passam a transmitir a doença. Seres humanos, equinos, primatas e outros mamíferos podem ser infectados pelo vírus. O homem e os equinos são considerados hospedeiros acidentais e terminais, uma vez que a contaminação do vírus se dá por curto período e em níveis insuficientes para infectar mosquitos, encerrando o ciclo de transmissão.

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