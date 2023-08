A- A+

SAÚDE "Febre do trovão": tempestades de verão aumentam riscos para pessoas com asma Fortes chuvas com vendavais ajudam a propagar pólen no ar; pacientes passam mal quando os minúsculos grãos produzidos pelas flores atingem as vias aéreas dos pacientes

As tempestades que atingiram a Inglaterra nos últimos dias fizeram crescer a preocupação com a "febre do trovão". A incidência das fortes chuvas, acompanhadas de vendavais, eleva os riscos de ataques em pessoas que sofrem de asma e rinite alérgica.

O motivo é a propagação de pólen no ar. Os minúsculos grãos produzidos pelas flores se quebram em partículas menores e atingem as vias aéreas dos pacientes diagnosticados com as duas condições médicas.

O médico Neel Patel, da LloydsPharmacy, explicou ao jornal The Sun diz que a "febre do trovão" é o resultado de "ventos fortes que levam mais pólen para o ar". Ao atingirem as vias aéreas dos pulmões, essas partículas desencadeiam sintomas de asma.

— O ar pode parecer muito fechado e úmido antes de uma tempestade. Para as pessoas com asma, isso pode desencadear um aperto no peito, tosse e dificuldade para respirar — afirmou.



Dados da Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido mostram que houve um aumento nos casos de asma relacionados a tempestades desde domingo.

Veja também

ESTADOS UNIDOS De férias na praia, Biden evita comentar sobre novas acusações contra Trump