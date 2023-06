Febre maculosa: marido diz que vítima recebeu diagnóstico de dengue e foi orientada a ficar em casa

A- A+

A dentista Evelyn Karoline Santos, que morreu, aos 28 anos, após contrair febre maculosa, chegou a procurar mais de um hospital para tratar os sintomas, mas recebeu diagnóstico de dengue e foi orientada a voltar para casa. Ela acabou morrendo na última quinta-feira (8), um dia antes de embarcar para uma viagem internacional de Dia dos Namorados. Foi o que disse o marido de Evelyn, Marcelo Borges, ao jornal "Metrópoles".

O Instituto Adolfo Lutz confirmou nesta terça-feira que a morte da dentista se deu por febre maculosa — a terceira vítima em Campinas, em São Paulo, após o anúncio da morte da dentista Mariana Giordano e do namorado dela, o piloto Douglas Costa.

Evelyn teve febre, cefaleia, choque e crise convulsiva logo após o início dos sintomas, no dia 3 de junho, sendo internada no dia 7 e indo a óbito no dia 8. Com a confirmação da causa da morte, chega a seis o número de mortos pela doença no estado de São Paulo. Foi confirmada também a morte de uma adolescente que estava na mesma festa que as outras vítimas e havia sido internada em um hospital com suspeitas da doença. O Instituto Adolfo Lutz afirmou que o "óbito será igualmente investigado" e as "amostras ainda devem ser encaminhadas ao laboratório".

