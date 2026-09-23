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SAÚDE Febre nas trends, misturar produtos de limpeza em casa pode ser muito perigoso, alerta Anvisa Receitas caseiras podem provocar reações químicas e intoxicação grave em que as manipula

Diversas combinações chamadas de “misturinhas” para tirar gordura, limpar rejuntes ou remover manchas vem ganhando forças nas redes sociais. Novo comunicado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que misturar produtos de limpeza não é seguro, pois receitas caseiras podem provocar reações químicas e intoxicação grave em que as manipula.

"A orientação mais segura é simples: não misture produtos de limpeza, a menos que o próprio rótulo diga que essa combinação pode ser feita", recomenda a Anvisa.

Ainda, de acordo com agência, produtos à base de hipoclorito de sódio, como a água sanitária, exigem cuidado extra.

"Quando misturados a determinados produtos ácidos, por exemplo, podem liberar gás cloro. Já a combinação com saneantes que contenham amônia também pode formar gases irritantes e tóxicos. As reações podem causar ardência nos olhos, irritação das vias respiratórias, tosse, falta de ar e até intoxicações mais graves", aponta.

Além disso, é um erro aumentar a quantidade do produto para que a limpeza seja feita de forma mais eficiente.

"Se o rótulo orienta que um limpador seja diluído antes do uso, é importante respeitar a quantidade indicada de água e de produto. Usar uma concentração maior pode aumentar a exposição às substâncias químicas sem necessariamente melhorar o resultado", orienta a Anvisa.

Também vale ficar atento a sinais como cheiro muito forte, mudança de cor, aquecimento ou formação excessiva de espuma em produtos de limpeza. Pode ser um sinal de uma reação química que não deveria estar acontecendo.

Misturou produtos e começou a passar mal?

Segundo a autarquia, o primeiro passo após se sentir mal utilizando "misturinhas" é sair do ambiente onde a limpeza está sendo realizada e procurar um local ventilado.

"Não tente corrigir ou neutralizar a mistura adicionando outro produto. Se aparecerem sintomas como ardência nos olhos, tosse, tontura, náusea, dificuldade para respirar ou qualquer outro sinal de intoxicação, procure atendimento de saúde", alerta a Anvisa.

Também é possível receber orientação especializada pelo Disque-Intoxicação: 0800 722 6001. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

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