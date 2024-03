A- A+

rio de janeiro Febre Oropouche: conheça os sintomas da doença que teve 1º caso confirmado no Rio de Janeiro Sinais parecidos com a dengue podem dificultar o diagnóstico da condição

A secretaria de estado de Saúde (SES-RJ) confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso de infecção por Febre Oropouche no estado do Rio de Janeiro. A vítima é um homem de 42 anos, morador do bairro do Humaitá, na Zona Sul da capital, que tem histórico de viagem para o Amazonas.

Ele está sendo acompanhado pela equipe de Vigilância em Saúde do município do Rio de Janeiro. O homem não foi internado durante o período da doença e apresenta boa evolução do quadro clínico. O diagnóstico foi feito pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz).

Sintomas da Febre Oropouche

Os sintomas, muito similares à dengue e à chikungunya, duram entre dois e sete dias e incluem:

Febre de início súbito;

Dor de cabeça intensa;

Dor nas costas e na lombar;

Dor articular;

Tosse;

Tontura;

Dor atrás dos olhos;

Erupções cutâneas;

Calafrios;

Fotofobia;

Náuseas;

Vômitos.

Qual a diferença da Febre Oropouche para a Dengue?

Como clinicamente é difícil distinguir os seus sintomas com os da dengue, a vigilância epidemiológica (ações que promovem a detecção e prevenção de doenças) exerce um papel crucial no controle dos casos. O diagnóstico aumenta a suspeita clínica para outras doenças e permite uma análise laboratorial que pode revelar outras arboviroses, como a febre ou a dengue.

Tratamento da Febre Oropouche

Não existe tratamento específico. O Ministério da Saúde recomenda que os pacientes descansem, recebam tratamento para os sintomas e sejam acompanhados por médicos. E para prevenir a doença, são aconselháveis as mesmas medidas de prevenção à dengue:

Evitar áreas com muitos mosquitos, se possível.

Usar roupas que cubram o corpo e aplicar repelente nas áreas expostas da pele.

Manter a casa limpa, eliminando possíveis locais de reprodução de mosquitos, como água parada e folhas acumuladas.

O que é a Febre Oropouche?

A febre Oropouche é uma doença causada por um arbovírus do gênero Orthobunyavirus, da família Peribunyaviridae. A transmissão acontece por mosquitos, sobretudo pelo Culicoides paraensis, conhecido popularmente como maruim e pelo Culex quinquefasciatus, conhecido como pernilongo.

EUA fazem alerta sobre viagens ao Brasil devido a dengue e febre oropouche

Na semana passada, a embaixada e os consulados dos Estados Unidos emitiram comunicado direcionado a cidadãos americanos que têm planos de viajar ao Brasil. A mensagem traz um alerta devido à alta de casos de dengue e de febre oropouche no país.

O alerta americano sobre a febre oropouche destaca que há “um surto nos estados do Amazonas e Acre”. As recomendações são semelhantes, para que se evite ser picado por um mosquito, e destacam que a doença é muitas vezes confundida com a dengue.

“O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) emitiu um alerta de saúde de viagens para o Brasil devido à Dengue e Febre Oropouche, em fevereiro de 2024. Ações a serem tomadas: Verifique o site do CDC para mais informações sobre saúde enquanto viaja para o Brasil; procure assistência médica se tiver algum sintoma que cause preocupação”, diz a nota.

Quantos casos de Febre Oropouche foram confirmados até o momento?

Segundo o boletim informativo do cenário de arboviroses do Amazonas foram confirmados 1.258 casos para oropouche até 15 de fevereiro.

De acordo com a Fiocruz, o vírus oropochue (Orov) é endêmico da Amazônia e vem registrando surtos no Brasil desde a década de 1970. A infecção pelo oropouche também causa encefalite. Os primeiros registros do atual surto de oropouche no Brasil foram feitos em 2022 pelo Laboratório Central de Roraima. Na sequência, vieram registros no Amazonas, em Rondônia e no Acre.

Nos últimos 70 anos, pelo menos 30 surtos humanos foram relatados em países latino-americanos (Peru, Colômbia, Guiana Francesa e Panamá).

Veja também

CAPACITAÇÃO Inscrições abertas para a terceira edição do programa Meu Diploma do Ensino Médio