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Conflito Fechamento de ponte por ataques russos gera enormes congestionamentos em Kiev Ao meio-dia, o aplicativo de navegação Waze ainda indicava grandes congestionamentos nas vias que margeiam o rio, tornando praticamente impossíveis os deslocamentos entre as duas margens

Grandes engarrafamentos paralisavam, nesta sexta-feira (2), boa parte da capital ucraniana após o fechamento de uma ponte que liga as duas margens do rio Dnieper — que divide Kiev —, atingida durante a noite por novos ataques de drones russos.

Os bombardeios atingiram a Ponte Sul, que depois foi totalmente fechada ao tráfego, anunciou o prefeito da cidade, Vitali Klitschko. Ele também informou que a circulação havia sido restringida em outras duas pontes importantes de Kiev.

"A capital está em uma situação muito dramática", afirmou o prefeito. "O inimigo está destruindo Kiev", acrescentou no Telegram.

Segundo jornalistas da AFP, essas restrições provocaram enormes congestionamentos na capital ucraniana, que tem cerca de três milhões de habitantes e depende fortemente de suas oito pontes sobre o Dnieper.

Ao meio-dia, o aplicativo de navegação Waze ainda indicava grandes congestionamentos nas vias que margeiam o rio, tornando praticamente impossíveis os deslocamentos entre as duas margens.

"Não há como chegar. De jeito nenhum. Hoje é impossível atravessar as pontes", declarou à AFP, frustrada, Tetiana Osipenko, uma costureira de 49 anos que tentou, durante três horas, chegar ao trabalho na margem esquerda.

Na véspera, a ponte Sul, por onde também passa uma linha de metrô, havia sido atingida por drones russos antes de ser alvo de novos ataques durante a noite, segundo as autoridades ucranianas.

Trata-se dos primeiros ataques significativos contra uma ponte importante de Kiev desde o início da invasão russa em 2022, um cenário que a Ucrânia temia há muito tempo.

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