reino unido Fechamento de "pubs" no Reino Unido dispara pela inflação A inflação anual no Reino Unido continua estagnada em dois dígitos e em fevereiro acelerou para 10,4%

O fechamento de "pubs" na Inglaterra e no País de Gales disparou 47% no primeiro trimestre de 2023 na comparação com o ano anterior como resultado da inflação, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (11).

Os fechamentos são explicados pelo aumento da conta de luz, enquanto os clientes pagam muito mais pelas cervejas, outras bebidas e pela comida, segundo um estudo da consultora imobiliária Altus Group, com base em dados do governo.

No ano passado, o Executivo britânico acabou com grandes ajudas financeiras após a covid-19, o que atingiu duramente as empresas, e recentemente cortou subsídios para pagar as contas de luz.

Tudo isso torna os pubs "ainda mais atraentes para investimentos alternativos", ou seja, para transformá-los em casas ou apartamentos, diz Alex Probyn, presidente de fiscalização imobiliária do Altus Group.

Um total de 153 "pubs" fecharam no primeiro trimestre, ante 104 nos primeiros três meses de 2022, segundo a Altus.

