Carnaval Fecomércio-PE firma parceria com o Galo da Madrugada para ações de inclusão e sustentabilidade Acordo prevê atuação integrada no Camarote da Acessibilidade, capacitações do Senac, além de iniciativas de cultura e economia criativa

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE firmou parceria com o Galo da Madrugada para realizar uma agenda integrada de ações durante o ciclo do Carnaval 2026, com foco em acessibilidade, sustentabilidade, qualificação profissional, cultura e serviços ao público. A iniciativa reforça o papel da instituição como agente de desenvolvimento e de promoção da qualidade de vida, conectando tradição cultural, inclusão e oportunidades em um dos maiores eventos populares do país e do mundo.



“A parceria com o Galo da Madrugada potencializa o que o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE tem de mais forte: a capacidade de transformar grandes encontros culturais em serviços para a população, espaços de cuidado, inclusão e geração de oportunidades. É uma forma de estarmos ainda mais próximos das pessoas, valorizando nossa identidade e contribuindo para um Carnaval mais acolhedor e bem estruturado”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.



Atuação

No Sábado de Carnaval (14), o Sistema participa do Camarote da Acessibilidade, com o Sesc RioMar responsável pelo café da manhã dos cerca de 300 convidados. Também estão previstas capacitações e atendimentos voltados ao acolhimento inclusivo, além da atuação de alunos e instrutores do Senac com serviços como penteados e maquiagem carnavalesca, em apoio ao público do camarote.

Na agenda de impacto social, de sexta-feira (13) a terça-feira (17), o Sesc promove o Espaço de Acolhimento dos Filhos dos Catadores, na Creche Escola Municipal Ana Rosa Falcão Carvalho (Rua João Líra, 41A, Santo Amaro), das 9h às 12h, com atividades recreativas e lúdicas, lanches e um ambiente seguro e acolhedor para as crianças durante o evento.

No encerramento da ação, na terça-feira (17/2), às 11h, o grupo infantil Ludicanto fará uma apresentação musical.

O acordo também contempla iniciativas do eixo de qualificação, o Senac atuará diretamente como instituição formadora em capacitações para empresas parceiras do Galo, com temas como atendimento ao público, boas práticas na manipulação de alimentos e qualidade em serviços.

O Senac também marca presença no camarote oficial do Galo, com o serviço de comidas aos convidados. A parceria ainda prevê ações ligadas à moda e economia criativa, com a Faculdade Senac na criação e assinatura de 20 figurinos exclusivos para o Maestro Forró e sua orquestra.





“Estamos falando de uma operação robusta, que mobiliza o Sistema de forma transversal. São cerca de 70 colaboradores envolvidos nos atendimentos e entregas previstas nessa parceria, somando equipes, instrutores e profissionais de diferentes áreas para garantir ações com qualidade, cuidado e impacto social real”, destaca Cleide Pimentel, diretora-geral executiva da Fecomércio-PE.



Serviço

13/02 a 17/02 – Espaço de Acolhimento (filhos dos catadores): Creche Escola Municipal Ana Rosa Falcão Carvalho (Rua João Lira, 41A, Santo Amaro), 9h às 12h; encerramento com Ludicanto em 17/02, às 11h.

14/02 (sábado) – Camarote da Acessibilidade: café da manhã com o Sesc RioMar.

Com informações da assessoria

