ECONOMIA Fed, banco central americano, mantém juro pela quarta vez consecutiva Fed tem se posicionado com cautela frente à política monetária, mesmo diante dos efeitos já perceptíveis e os que ainda estão por vir das políticas do presidente Donald Trump

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) manteve o juro dos Estados Unidos no mesmo patamar pela quarta reunião consecutiva. A manutenção já era projetada por ampla maioria do mercado. Depois da decisão unânime, a taxa básica do país se encontra na faixa de 4,25% a 4,5%, onde está desde dezembro do ano passado.

Pouco antes do órgão publicar sua deliberação, a ferramenta FedWatch, do CME Group, mostrava que o mercado já precificava amplamente a manutenção dos juros nos EUA: 99,9% dos investidores acreditavam que a taxa deveria seguir na faixa atual.

O Fed tem se mantido firme em seu posicionamento de agir com cautela frente à política monetária. A autarquia mostrou resiliência em suas decisões mesmo diante dos efeitos — os já perceptíveis e os que ainda estão por vir — das tarifas do presidente Donald Trump, da repressão generalizada à imigração e dos conflitos em torno do projeto republicano de impostos e gastos.

Uma série de dados divulgados nos EUA mostraram que a inflação se manteve praticamente estável, mas com algumas surpresas baixistas nas últimas leituras.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de maio subiu 0,1% em maio, abaixo das projeções do mercado. Segundo John Lloyd, chefe global de crédito multissetorial da Janus Henderson, o dado serviu para dar mais confiança ao Fed de que está “no caminho certo” para atingir a meta de inflação, que está em 2%.

No entanto, Camilo Cavalcanti, gestor de portfólio da Oby Capital, aponta:

— Mesmo com algum esfriamento marginal nos últimos dados de inflação, a economia americana segue com bom desempenho, com atividade robusta e emprego bastante saudável. Como os efeitos da guerra comercial não parecem ter emergido nos indicadores econômicos até o momento, os dirigentes do FED devem esperar a divulgação de mais dados que possam mostrar uma direção mais clara tanto para a inflação como para a atividade.

