EUA Fed: bancos precisam ter níveis de capital apropriados, para se proteger de perdas, diz Barr Vice-presidente também recordou o crescimento do setor de fundos de hedge, com ativos de US$ 9 trilhões

Vice-presidente para Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Michael Barr não tratou de política monetária, em discurso realizado nesta terça-feira, 27, durante conferência em Nova York. Em sua fala, o dirigente destacou a importância de que os bancos tenham níveis apropriados de capital, a fim de se proteger contra perdas.



Barr recordou o crescimento do setor de fundos de hedge, com fundos atualmente em cerca de US$ 9 trilhões em ativos. Além disso, muitos fundos estão alavancados e são interconectados com grandes bancos, o que reforça a necessidade de entender esse quadro, com vistas a um sistema financeiro "estável e forte".

O dirigente lembrou o caso da falência da Archegos Capital Management, que deixou de fazer pagamentos em 2021, detonando perdas estimadas de mais de US$ 10 bilhões em vários bancos e revelando lacunas em como os bancos gerenciavam suas exposições a fundos de investimento. Gerenciar essa exposição torna-se mais desafiador hoje em dia, conforme o sistema financeiro se mostra "mais complexo, diverso e interconectado", alertou.



