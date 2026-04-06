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Estados Unidos

Fed deve cortar juros com Warsh na presidência, diz diretor de Conselho Econômico dos EUA

Aumento de produtividade com a inteligência artificial deve permitir que o Fed reduza as taxas, diz Kevin Warsh

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FED deve reduzir as taxas de juros quando Kevin Warsh assumir a presidênciaFED deve reduzir as taxas de juros quando Kevin Warsh assumir a presidência - Foto: Reprodução/X

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett, disse nesta segunda-feira, 6, que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deverá reduzir as taxas de juros quando Kevin Warsh assumir a presidência da instituição monetária a partir de maio. 

Segundo ele, o aumento de produtividade com a inteligência artificial deve permitir que o Fed reduza as taxas, mas que a Casa Branca "respeita a independência" do BC norte-americano. "IA trará revolução maior que a internet para os EUA", afirmou ele em entrevista à CNBC. 

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Sobre a guerra contra o Irã, Hassett incentivou os Estados norte-americanos a tomarem medidas sobre os preços da gasolina, ponderando que "Trump vê o aumento dos preços da gasolina como temporário". 

Ele reforçou a narrativa de que uma enorme quantidade de petróleo entrará em operação se o Estreito de Ormuz reabrir.

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