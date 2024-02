Federação Brasileira de Bancos dá dicas para as pessoas não caírem em golpes durante o Carnaval

A- A+

Para o período carnavalesco, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) preparou dicas para que os foliões não caiam em golpes e aproveitem a data em segurança. Segundo a instituição, a população precisa redobrar a atenção durante a festividade.

De acordo com a Febraban, na aglomeração, criminosos aproveitam para furtar celulares e apostam na distração dos foliões na hora dos pagamentos com cartão para trocá-los ou aplicar o “golpe da maquininha”.

Em algumas ocasiões, golpistas que trabalham como vendedores vêem quando a pessoa digita a senha na maquininha e depois trocam o cartão na hora de devolvê-lo. “Com o cartão e a senha, fazem compras usando o seu dinheiro. Preste muita atenção ao comprar algo na rua e pagar com cartão”, disse a instituição.

“É importante ressaltar que o campo de senha deve mostrar apenas asteriscos. O cliente também não deve aceitar fazer pagamentos se o visor da maquininha estiver danificado. E é muito importante que a própria pessoa insira o cartão na maquininha, e confira se o cartão devolvido é realmente o seu”, destacou Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

O cliente também pode pedir o comprovante impresso da transação ou verificar se o valor está correto nas mensagens SMS que recebe no aplicativo do banco. Isso vale também para as operações feitas via contactless (sem contato). No caso de pagamento via QR Code ou transferência, confira o valor e o destinatário do dinheiro.

Celulares

No caso de roubos e furtos de celulares, quando ocorrem em via pública, durante o uso, os criminosos têm acesso ao aparelho já desbloqueado e, a partir daí, realizam pesquisas por senhas eventualmente armazenadas em aplicativos e sites. De posse dessas informações, tentam ingressar no aplicativo do banco.

A Febraban trabalha com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para a integração dos bancos na ferramenta Celular Seguro, para impedir que criminosos façam uso de dados e informações pessoais nos smartphones.

“Mas sempre reforçamos que o cliente deve tomar cuidados básicos para não cair em golpes. O primeiro é guardar bem seus pertences. Nunca anote senhas de acesso ao banco em blocos de notas, e-mails, mensagens de Whatsapp ou em outros locais do celular ou use a mesma senha de acesso ao banco em outros apps. Também sempre use os mecanismos de proteção oferecidos pelas empresas de seu aparelho celular”, disse Volpini.

Cuidados com o Pix

No aplicativo do banco, o usuário pode configurar o limite de transferência via Pix. A medida é importante para auxiliar na gestão e controle de transações e a funcionalidade está disponível na internet banking e nos aplicativos bancários na área “Meus Limites Pix”.



Com a ferramenta, é possível revisar e configurar o valor mais adequado para suas transações financeiras do dia a dia.

Ao pagar com QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro. Só após essa checagem detalhada, faça a transferência.

Veja também

Meio Ambiente Fundo Amazônia capta R$ 726 milhões em 2023, maior valor desde 2009