FESTIVIDADE Federação Espírita Pernambucana celebra 121 anos de atividades; confira a programação Evento será realizado entre os dias 6 e 8 de dezembro, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife

As comemorações dos 121 anos de atividades da Federação Espírita Pernambucana (FEP) têm início na manhã deste sábado (6), no auditório Lírio Ferreira, localizado na Avenida João de Barros, 1629, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral. A sessão de abertura ocorrerá das 8h30 às 10h15 e contará com uma apresentação do Grupo Alvorada e uma palestra de José Soares (PE), que apresentará o tema “A parábola do semeador: o trabalhador espírita na construção do Reino de Deus”.

Organizada pelo Departamento de Infância e Juventude (DIJ) da FEP, as celebrações seguem na manhã de domingo (7), com a realização da Confraternização de Arte Espírita (Conarte).

A programação vai das 9h às 12h e conta com uma exposição de atividades e materiais produzidos por evangelizando. No campo experimental, a Conarte destaca a seguinte temática: "Irmanemo-nos no sublime ministério de Evangelização de almas (Bezerra de Menezes)”.

A programação de aniversário da FEP continua na tarde do domingo, com a reunião pública doutrinária, das 15h às 17h30. Na abertura da agenda, a solenidade terá uma apresentação artística com o Grupo Voz & Caridade.

Em sequência, ocorre a palestra com André Siqueira, da Federação Espírita Brasileira (FEB), que abordará o tema "Da Gênesis à Codificação Espírita: uma jornada espiritual". A sessão também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, nome alternativo da FEP (YouTube, Facebook e Instagram).

Encerrando as atividades festivas na segunda-feira (8), o Coral Espírita Vozes do Coração inicia a manhã com uma apresentação e, a partir das 8h30, a FEP realiza palestras com Sandra Borba e Assis Pereira, ambos do Rio Grande do Norte.

Respectivamente, abordarão os temas seguintes: “O perdão e a reencarnação: A libertação do Espírito pelo amor” e “As bem-aventuranças e a reforma íntima: O roteiro do Mestre para a felicidade real”.

À tarde, a programação será aberta pelo Coral Espírita Bezerra de Menezes. Em seguida, Sandra Borba fala sobre “Memórias e legados: A FEP no século XX”, e Washington Pereira, presidente da Casa de Itagiba, apresentará o tema “O trabalhador espírita e a FEP no século XXI”.

De acordo com o que foi proposto, a missão e objetivo do evento é oferecer a todos a mensagem consoladora e orientadora do Evangelho de Jesus e da Doutrina Espírita, por meio do estudo, da prática e da difusão.

"Em seus 121 anos de história, a Casa de Itagiba vem promovendo a união solidária dos espíritas e a unificação do Movimento Espírita do Estado de Pernambuco", disse a Federação Espírita Pernambucana.

PROGRAMAÇÃO

DIA 06/12 (SÁBADO)

8h30 às 8h55: Momento Artístico com o Grupo Alvorada (FEP);

9h às 9h15: Leitura de mensagem e prece inicial;

9h15 às 10h: Palestra “A parábola do semeador: O trabalhador espírita na construção do Reino de Deus”, com José Soares (PE);

10h às 10h15: Prece de encerramento;

DIA 07/12 (DOMINGO) – MANHÃ

9h às 12h: Confraternização de Conhecimento e Arte Espírita (CONARTE)

DIA 07/12 (DOMINGO) – TARDE

15h às 15h45: Momento artístico com o Grupo Voz & Caridade (União Espírita Kardecista - UNESKA);

16h às 16h15: Leitura de mensagem e prece inicial;

16h15 às 17h15: Palestra “Da Gênesis à Codificação Espírita: uma jornada espiritual”, com André Siqueira (DF);

17h15 às 17h30: Prece de encerramento.

DIA 08/12 (SEGUNDA-FEIRA) – MANHÃ

8h30 às 8h55: Momento artístico com o Coral Espírita Vozes do Coração (Centro Espírita André Luiz – CEAL);

9h às 9h15: Leitura de mensagem e prece inicial;

9h15 às 10h: Palestra "O perdão e a reencarnação: A libertação do Espírito pelo amor", com Sandra Borba (RN);

10h às 10h45: Palestra “As Bem-Aventuranças e a reforma íntima: O roteiro do Mestre para a felicidade real”, com Assis Pereira (RN);

10h45 às 11h15: Intervalo;

11h20 às 12h20: Momento de interação com o público (pergunta para os expositores);

12h30 às 14h30: Intervalo para o almoço.



DIA 08/12 (SEGUNDA-FEIRA) – TARDE

14h30 às 14h55: Momento artístico com o Coral Espírita Bezerra de Menezes (FEP);

15h às 15h50: Palestra "Memórias e legados: a FEP do século XX", com Sandra Borba (RN);

16h às 16h50: Palestra "O trabalhador espírita e a FEP no século XXI", com Washington Pereira (PE);

17h às 17h30: Considerações finais dos expositores, prece e encerramento.

SERVIÇOS

Evento: Comemoração dos 121 anos de atividades da Federação Espírita Pernambucana (FEP)

Data: De 6 a 8 de dezembro de 2025

Local: Av. João de Barros, 1629 - Espinheiro, Recife-PE

