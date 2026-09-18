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ESPIRITISMO Federação Espírita Pernambucana realiza 35ª Mostra Espírita entre sexta-feira (18) e domingo (20) Evento reúne palestras, apresentações artísticas e atividades para crianças e jovens na Zona Norte do Recife

A Federação Espírita Pernambucana (FEP) realiza, de sexta-feira (18) a domingo (20), a 35ª Mostra Espírita, na sede da instituição, no Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

Com o tema “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”, o evento reúne palestras, apresentações artísticas e atividades voltadas a diferentes faixas etárias, com o objetivo de promover reflexão sobre os ensinamentos de Jesus Cristo.

A programação inicia na noite desta sexta-feira (18), com momentos artísticos e a palestra de abertura, conduzida por Eden Lemos (RN).

Ao longo dos três dias, os expositores convidados Francisco Ferraz (DF), Miriam Dusi (DF), Severino Celestino (PB) e Wilson Gomes (PE) também participam das atividades. As palestras terão intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras), como parte da proposta de ampliar a acessibilidade do evento.

Além das exposições, a mostra contará com apresentações dos grupos de Teatro Itagiba, de Dança Lírios, Alvorada e do Coral Bezerra de Menezes, formados por integrantes da FEP.

Também estão previstas participações do Canto Cristão, do Grupo Musical Amor ao Próximo, do Coral Despertar, do Coral Vozes do Coração e do Grupo Voz & Caridade, vinculados a instituições espíritas de Pernambuco.

Uma das novidades desta edição é o “Espaço Imersivo”, organizado pela Coordenação de Artes da FEP durante os três dias de programação.

O ambiente terá atividades sensoriais voltadas à serenidade, à paz e à reflexão. A organização também mantém iniciativas de sustentabilidade, com incentivo ao uso de copos ecológicos e utilização de balões biodegradáveis na decoração.

No sábado (19), paralelamente à Mostra Espírita, serão realizadas a Mostrinha Espírita e a Mostra Jovem. A primeira ocorre das 8h15 às 17h15 e é destinada a crianças de 5 a 11 anos, com atividades lúdicas relacionadas ao tema central.

Já a segunda será das 13h30 às 20h, voltada a jovens de 12 a 25 anos, com oficinas e um bate-papo com Miriam Dusi sobre “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”.

Programação

Nesta sexta-feira (18), a programação tem início às 18h20, com apresentações artísticas no pátio e no auditório da FEP. Às 19h30, Eden Lemos conduz a palestra de abertura.

No sábado (19), as atividades começam às 8h30 e incluem exposições de Francisco Ferraz, Miriam Dusi, Severino Celestino e Wilson Gomes, além de momentos de interação para perguntas do público.

No domingo (20), a programação começa às 8h30, com momento artístico no auditório, seguido pelas palestras de Eden Lemos e Francisco Ferraz.

Após novo momento de interação com os participantes, o encerramento está previsto para as 11h55. Durante os três dias, também haverá barracas para venda de alimentos e artesanato no pátio da FEP.

Estacionamento

O estacionamento da Casa de Itagiba, como também é conhecida a sede da FEP, não será aberto ao público durante o evento.

Em contrapartida, o Colégio Saber Viver disponibilizará gratuitamente os estacionamentos de suas unidades na Avenida João de Barros e na Rua do Espinheiro, no sábado (19) e no domingo (20). Os espaços funcionarão por ordem de chegada.

Ainda há ingressos disponíveis para a 35ª Mostra Espírita, que podem ser adquiridos na Livraria Léon Denis, localizada na Avenida João de Barros, 1629, no Espinheiro, ou virtualmente por meio da plataforma Sympla.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 18 de setembro

18h20 às 18h50 – Momento artístico no pátio

19h00 às 19h25 – Momento artístico no auditório

19h30 às 20h30 – Palestra de abertura “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”, com Eden Lemos (RN)

Sábado, 19 de setembro

08h30 às 08h55 – Momento artístico no auditório

09h00 às 09h40 – Palestra “Bem-aventurados os pacificadores”, com Francisco Ferraz (DF)

09h45 às 10h25 – Palestra “Sede perfeitos: um convite ao amor que conduz à paz”, com Miriam Dusi (DF)

10h30 às 11h10 – Intervalo (com momento artístico no pátio)

11h15 às 12h00 – Momento de interação (perguntas do público para os expositores)

12h05 às 13h55 – Almoço (com momento artístico no pátio)

14h00 às 14h25 – Momento artístico no auditório

14h30 às 15h10 – Palestra “Misericórdia e perdão: o caminho para a pacificação, com Severino Celestino (PB)

15h15 às 15h55 – Palestra “Cultura da paz: semear o evangelho de Jesus nos corações”, com Wilson Gomes (PE)

16h00 às 16h30 – Intervalo (com momento artístico no pátio)

16h35 às 17h15 – Momento de interação (perguntas do público para os expositores)

Domingo, 20 de setembro

08h30 às 08h55 – Momento artístico no auditório

09h00 às 09h40 – Palestra “Sede perfeitos: um convite ao amor que conduz à paz”, com Eden Lemos (RN)

09h45 às 10h25 – “A paz e o amor: a proposta do Cristo para a Terra”, com Francisco Ferraz (DF)

10h30 às 11h00 – Intervalo (com momento artístico no pátio)

11h05 às 11h50 – Momento de interação (perguntas do público para os expositores)

11h55 às 12h30 – Encerramento

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