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ESPIRITISMO

Federação Espírita Pernambucana realiza 35ª Mostra Espírita entre sexta-feira (18) e domingo (20)

Evento reúne palestras, apresentações artísticas e atividades para crianças e jovens na Zona Norte do Recife

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A sede da Federação Espírita Pernambucana (FEP) fica localizada na Avenida João de Barros, no bairro do EspinheiroA sede da Federação Espírita Pernambucana (FEP) fica localizada na Avenida João de Barros, no bairro do Espinheiro - Foto: FEP/Divulgação

A Federação Espírita Pernambucana (FEP) realiza, de sexta-feira (18) a domingo (20), a 35ª Mostra Espírita, na sede da instituição, no Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

Com o tema “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”, o evento reúne palestras, apresentações artísticas e atividades voltadas a diferentes faixas etárias, com o objetivo de promover reflexão sobre os ensinamentos de Jesus Cristo.

A programação inicia na noite desta sexta-feira (18), com momentos artísticos e a palestra de abertura, conduzida por Eden Lemos (RN).

Ao longo dos três dias, os expositores convidados Francisco Ferraz (DF), Miriam Dusi (DF), Severino Celestino (PB) e Wilson Gomes (PE) também participam das atividades. As palestras terão intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras), como parte da proposta de ampliar a acessibilidade do evento.

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Além das exposições, a mostra contará com apresentações dos grupos de Teatro Itagiba, de Dança Lírios, Alvorada e do Coral Bezerra de Menezes, formados por integrantes da FEP.

Também estão previstas participações do Canto Cristão, do Grupo Musical Amor ao Próximo, do Coral Despertar, do Coral Vozes do Coração e do Grupo Voz & Caridade, vinculados a instituições espíritas de Pernambuco.

Uma das novidades desta edição é o “Espaço Imersivo”, organizado pela Coordenação de Artes da FEP durante os três dias de programação.

O ambiente terá atividades sensoriais voltadas à serenidade, à paz e à reflexão. A organização também mantém iniciativas de sustentabilidade, com incentivo ao uso de copos ecológicos e utilização de balões biodegradáveis na decoração.

No sábado (19), paralelamente à Mostra Espírita, serão realizadas a Mostrinha Espírita e a Mostra Jovem. A primeira ocorre das 8h15 às 17h15 e é destinada a crianças de 5 a 11 anos, com atividades lúdicas relacionadas ao tema central.

Já a segunda será das 13h30 às 20h, voltada a jovens de 12 a 25 anos, com oficinas e um bate-papo com Miriam Dusi sobre “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”.

Programação
Nesta sexta-feira (18), a programação tem início às 18h20, com apresentações artísticas no pátio e no auditório da FEP. Às 19h30, Eden Lemos conduz a palestra de abertura.

No sábado (19), as atividades começam às 8h30 e incluem exposições de Francisco Ferraz, Miriam Dusi, Severino Celestino e Wilson Gomes, além de momentos de interação para perguntas do público.

No domingo (20), a programação começa às 8h30, com momento artístico no auditório, seguido pelas palestras de Eden Lemos e Francisco Ferraz.

Após novo momento de interação com os participantes, o encerramento está previsto para as 11h55. Durante os três dias, também haverá barracas para venda de alimentos e artesanato no pátio da FEP.

Estacionamento
O estacionamento da Casa de Itagiba, como também é conhecida a sede da FEP, não será aberto ao público durante o evento.

Em contrapartida, o Colégio Saber Viver disponibilizará gratuitamente os estacionamentos de suas unidades na Avenida João de Barros e na Rua do Espinheiro, no sábado (19) e no domingo (20). Os espaços funcionarão por ordem de chegada.

Ainda há ingressos disponíveis para a 35ª Mostra Espírita, que podem ser adquiridos na Livraria Léon Denis, localizada na Avenida João de Barros, 1629, no Espinheiro, ou virtualmente por meio da plataforma Sympla.

Confira a programação completa:
Sexta-feira, 18 de setembro

Sábado, 19 de setembro

Domingo, 20 de setembro

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