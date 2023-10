A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Federação Israelita de Pernambuco suspende Festival da Cultura Judaica no Recife: "Estamos de luto" Para um futuro retorno, ainda sem data, os membros da Fipe prometem realizar o "mais belo festival de todos os tempos"

A Federação Israelita de Pernambuco (Fipe) anunciou, nesta segunda-feira (16), a suspensão do Festival da Cultura Judaica, previsto para ocorrer em 29 deste mês. A motivação, esclarece a entidade, é a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que começou no último dia 7. Mais de 4,1 mil pessoas morreram dos dois lados desde então.

Ao anunciar a suspensão do evento, a Fipe afirmou que "está de luto". " Um luto de uma intensidade que se compara aos piores episódios já sofridos por nosso povo. Somos reconhecidos por nossa resiliência, por nossa capacidade de sentir o amargor da dor e nos reerguermos fortes, unidos e pujantes", afirmou a federação, em comunicado.

O festival, tradicionalmente celebrado diante da Sinagoga Kahal Zur Israel, primeiro templo judeu das Américas, na rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, tem em sua programação artesanato, gastronomia, literatura, música e danças judaicas.

Para um futuro retorno, ainda sem data, os membros da Fipe prometem realizar o "mais belo festival de todos os tempos".

"Jamais esqueceremos, mas seguiremos em frente. Chegará o momento em que a situação na pátria judaica de alguma forma se estabilizará. E abrandaremos nossa dor, reanimaremos nossos espíritos e realizaremos o mais belo festival de todos os tempos", completa o comunicado.

Leia a íntegra:

O Festival da Cultura Judaica, como o próprio nome já identifica, é um momento de confraternização e alegria. Vivenciamos nossa arte e cultura, com júbilo, por meio da música e da dança. Nos últimos dias, todo o mundo judaico foi surpreendido com os atos de barbárie a que foi submetida a população em Israel.



A cada dia, horrorizados, tomamos conhecimento do que o terror produziu em solo israelense, atingindo indistintamente homens, mulheres, idosos, crianças e bebês: judeus e não judeus, nativos e pessoas das mais diversas nações.



Estamos de luto. Um luto de uma intensidade que se compara aos piores episódios já sofridos por nosso povo. Somos reconhecidos por nossa resiliência, por nossa capacidade de sentir o amargor da dor e nos reerguermos fortes, unidos e pujantes.

Há tempo de sofrer e há tempo de aquietar o sofrimento e deixar desabrochar mais uma vez a alegria. A todos que se irmanam a nós, que hoje sofrem conosco e que, amanhã, mais uma vez, se alegrarão e brindarão conosco, deixamos esta mensagem.

Jamais esqueceremos, mas seguiremos em frente. Chegará o momento em que a situação na pátria judaica de alguma forma se estabilizará. E abrandaremos nossa dor, reanimaremos nossos espíritos e realizaremos o mais belo Festival (que estava previsto para acontecer no dia 29 de outubro, na Rua do Bom Jesus) de todos os tempos.



Porque o Judaísmo nos ensina, acima de tudo, que sempre devemos trabalhar para buscar o melhor, para colocar um sorriso no rosto de cada pessoa.



Porque apesar de tudo, acreditamos na humanidade e no direito de toda a humanidade a ser feliz.

Am Israel Chai!

Comissão de Coordenação do Festival de Cultura Judaica

