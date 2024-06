Feijão: como cozinhar o alimento para ele não dar gases?

A- A+

Quem nunca ouviu falar que o feijão é um alimento pesado e que ajuda a provocar gases. Isso é verdade.

Este fenômeno ocorre pela dificuldade na digestão desse alimento. Assim como outros grãos, ele possui carboidratos que exigem a presença de enzimas específicas para que seja digerido. A falta delas acaba resultando em flatulência quando o alimento é consumido.

Entre as principais dicas para evitar as flatulências quando ingerimos o feijão é deixá-lo de molho por no máximo 12 horas. A hidratação do feijão, além de facilitar e acelerar o cozimento em alta temperatura, auxilia na eliminação ou dissolução de componentes que dificultam a digestão e provocam a maior produção de gases.

O infectologista, Roberto Martins Figueiredo, conhecido nacionalmente como Dr. Bactéria, tem outra alternativa. Além de deixá-lo de molho, o médico pede para que as pessoas adicionem uma a duas colheres de chá de bicarbonato de sódio.

“ 2 a 4 horas de molho já basta. Depois é necessário jogar fora a água de molho e lavar bem o feijão antes de cozinhar”, explica.

O composto químico é utilizado no molho em alguns restaurantes para diminuir o tempo de cozimento, principalmente do feijão. A Anvisa libera este aditivo, de forma moderada, uma vez que ele não modifica os nutrientes do alimento.

Estudos realizados em 2011 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostram que o uso do bicarbonato de sódio (descartando a água do molho para cozinhar) ajuda a diminuir os gases.

Em um segundo estudo, os feijões foram deixados de remolho com bicarbonato de sódio e foi observado que houve maior conservação de celulose, hemicelulose e lignina, ou seja, ainda mantém o feijão preservado, sem perder seus nutrientes.

Vale lembrar que o bicarbonato de sódio é um sal e pessoas com hipertensão, grávidas ou outros pacientes com retenção de líquidos, devem evitar consumo excessivo.

Outras recomendações para evitar as flatulências são: retirar as cascas do feijão, pois esta parte contém maior teor de oligossacarídeos.

Cozinhar o feijão em água por 30 minutos em uma panela de pressão, ou entre 60 e 90 minutos na panela comum, também ajuda a diminuir a quantidade de rafinose, estaquiose e verbascose dessa leguminosa, evitando a formação de gases, cólicas e desconforto abdominal.

Preparar o alimento com ervas, como: louro, erva-doce, funcho ou cominho,pois elas têm eugenol, metil chavicol e anetol, compostos bioativos que melhoram a digestão e aliviam as cólicas abdominais.

