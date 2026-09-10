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Solidariedade Feijoada e bingo: Projeto Vincular realiza ação beneficente neste domingo (13) Evento arrecada fundos para manter o acolhimento de pessoas em situação de rua na Casa Vincular

O Projeto Vincular, ação social realizada pela Comunidade Católica dos Viventes em parceria com a sociedade civil, realiza neste domingo (13), a partir das 10h, mais uma edição do seu tradicional Feijobingo.

O evento, que tem entrada gratuita, acontece na quadra do Colégio Equipe, localizado no bairro da Torre, Zona Norte do Recife, e busca arrecadar fundos para a manutenção das atividades assistenciais da instituição.

Além da feijoada e das rodadas de bingo, a ação contará com barracas de tortas, bolos e salgados em geral, além de atrações musicais ao vivo, reunindo voluntários e apoiadores em uma corrente de solidariedade.

Para participar do bingo e concorrer aos prêmios, basta adquirir a cartela por R$ 10, disponível diretamente no perfil do Instagram do projeto. Todo o valor arrecadado com a venda das cartelas será destinado às obras sociais da entidade.

A programação inclui ainda sorteios de brindes exclusivos ao longo do evento.

Vínculos e portas abertas

Há 14 anos, o Projeto Vincular se dedica ao cuidado e atendimento de populações em situação de rua. Além do Recife, a iniciativa conta com ação nas cidades de Petrolina, no Sertão, Maceió, em Alagoas, e Campina Grande, na Paraíba.

Diariamente, a Casa Vincular abre suas portas para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social e em situação de rua | Foto: Projeto Vincular/Divulgação

Inicialmente, o projeto realizava ações itinerantes. Com o tempo, dessas iniciativas nasceu a Casa Vincular. Além de funcionar como sede da instituição, o espaço, localizado no bairro do Derby, na região central do Recife, acolhe diariamente mais de 100 pessoas em situação de vulnerabilidade.

No local, os assistidos têm acesso a café da manhã, instalações para banho e cuidados de higiene pessoal. A Casa oferece ainda atendimento médico, assistência jurídica e suporte psicológico, realizados por profissionais voluntários, além de acompanhamento espiritual.

Eventos como o Feijobingo deste domingo (13) são fundamentais para manter as atividades em dia, já que todo o funcionamento da Casa Vincular depende do empenho de voluntários e de doações.

Como Ajudar

O espaço mantém as portas abertas para quem deseja colaborar por meio do trabalho voluntário ou de contribuições financeiras.

Para doações via Pix, a chave CNPJ da instituição é 17.422.658/0001-94 (Obra dos Viventes).

Para saber mais informações sobre o projeto ou se voluntariar, o contato pode ser feito pelo telefone (81) 97345-0463 ou pelos perfis no Instagram (@comunidadedosviventes e @projetovincular).

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