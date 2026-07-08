A- A+

ECONOMIA SUSTENTÁVEL Feira Agroecológica da UFPE fortalece consumo consciente e agricultura familiar nas quartas-feiras Realizada semanalmente no entorno do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), iniciativa reúne produtores da Assim e promove ações de educação alimentar e sustentabilidade

A Feira Agroecológica que ocorre semanalmente na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, funciona como um espaço de extensão universitária e troca de saberes. O espaço reúne agricultores familiares da Associação de Produtores Agroecológicos e Moradores do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e outros consumidores.

Com uma pousada e um centro ecológico voltados às vivências rurais e agroecológicas, a sede da associação fica localizada na zona rural de Lagoa de Itaenga, na Mata Norte de Pernambuco, mais precisamente na Comunidade Rural do Marreco, a cerca de 5km do centro do município e a 77 km da capital pernambucana.

Além de promover ações de extensão voltadas à produção sustentável, educação alimentar e consumo consciente, a iniciativa, que acontece nas manhãs de quarta-feira, sempre das 5h às 11h, integra a rede de feiras agroecológicas da Região Metropolitana do Recife.

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

A feira, conhecida popularmente como "Feira Agroecológica da UFPE", faz parte da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) e ocorre todas as quartas-feiras durante a manhã, das 5h às 11h. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco



Sediada nas redondezas do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), a feira também se consolidou como um espaço de comercialização de alimentos in natura e processados artesanalmente.

“A gente vem aqui para fazer caminhadas e praticar esportes, e eu aproveito para comprar as frutas e verduras que são oferecidas na feira, que são produtos orgânicos, um atrativo muito importante com relação à alimentação. [...] Ficamos muito satisfeitos, somos muito bem atendidos, e, toda quarta, a gente se reúne aqui... Já virou uma comunidade!”, destacou Vilma Silva, moradora do bairro da Várzea.

Para Vilma Silva, de 48 anos, a feira vai além da comercialização de alimentos e cumpre um papel importante na promoção de hábitos saudáveis. Ela afirma que valoriza a procedência dos produtos e a relação de confiança construída ao longo dos anos com os agricultures. Na foto, a consumidora está ao lado do produtor Almir Costa, de 41 anos, também residente de Lagoa do Itaenga. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

Organizada pela Assim, referência na articulação da agricultura familiar agroecológica em Pernambuco, o local recebe ações educativas e formativas, aproximando a universidade das dinâmicas da agricultura familiar.

Agricultor de Lagoa de Itaenga, Jailson Lopes, de 33 anos, produz, ao lado de outros quatro familiares, cerca de 48 variedades de hortaliças e frutas na mesma propriedade.

"Sou agricultor, filho de agricultor e produzo essa diversidade junto com a minha família. [...] A gente busca o mínimo possível de insumos externos e produzimos sem agredir a natureza, pois todo bichinho tem sua função, por isso, evitamos o uso de produtos químicos”, explicou.

Jailson Lopes, agricultor familiar de Lagoa do Itaenga, ressalta que a principal motivação da família para investir na agroecologia foi melhorar a própria alimentação. Segundo ele, o cultivo começou para o consumo doméstico e, com o tempo, a diversidade de produtos cresceu, permitindo a geração de renda por meio das feiras orgânicas realizadas na Região Metropolitana do Recife. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

Além de destacar que se sente realizado por ajudar a levar alimentos mais saudáveis às pessoas, o produtor também esclareceu que o cultivo agroecológico dispensa agrotóxicos e prioriza práticas biossustentáveis, o que garante alimentos mais saudáveis e produzidos em harmonia com o meio ambiente.

“Somos cinco pessoas produzindo alimentos para levar uma alimentação melhor para a mesa das pessoas. A nossa adubação vem de folhas, esterco animal e compostagem produzidos na nossa propriedade. [...] Eu me sinto privilegiado por fazer parte desse processo e ajudar a levar uma alimentação mais saudável para as pessoas”, afirmou o agricultor.

A experiência reforça práticas de confiança, reciprocidade e aproximação entre campo e cidade, características centrais das feiras agroecológicas organizadas pela rede.

Nos Trinques II

O projeto "Nos Trinques II – Inclusão Produtiva e Consumo Consciente" é uma iniciativa desenvolvida pela Assim com o objetivo de fortalecer as feiras agroecológicas e incentivar a produção e o consumo de alimentos saudáveis.

Há quatro anos, a oficina foi renovada para uma segunda etapa e atualmente atua em municípios como Lagoa do Itaenga, Vitória de Santo Antão, Palmares e Feira Nova.

Nas feiras, a oficina promove atividades educativas e de mobilização voltadas tanto para agricultores quanto para consumidores. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

Além das ações realizadas diretamente nas feiras, o projeto também acompanha agricultores familiares em processo de transição para a agroecologia, oferecendo assistência técnica e orientação para que a produção ocorra sem o uso de agrotóxicos e respeitando os ciclos naturais.

"Essa oficina tem como tema o reaproveitamento de alimentos. Sabe aqueles alimentos que muitas das vezes a gente acaba descartando, como o talo da verdura? Então, eles podem ser muito bem aproveitados em alguma receita, para que a gente possa evitar o desperdício desse alimento e aproveitar melhor seus nutrientes", explicou Franciele Silva, assistente de comunicação da Assim.

Entre as ações, estão oficinas gastronômicas sobre reaproveitamento de alimentos, rodas de conversa sobre cultivo agroecológico, serviços de saúde e intercâmbios que permitem e levam os clientes para conhecer os quintais produtivos e a rotina dos agricultores.

"Isso é uma forma da gente estar fortalecendo o espaço agroecológico e até mesmo de quebrar, entre aspas, certos tabus, como: 'Ah, produto orgânico é muito caro!'. Então, levamos os clientes para conhecer os quintais e, assim, conhecer de fato como é a rotina, como é a vivência dos agricultores, como é a lida no campo todos os dias", relatou.

A proposta tem o intuito de aproximar quem produz de quem consome, ampliar o conhecimento sobre a agroecologia e fortalecer a confiança nos alimentos comercializados.

"Além das feiras agroecológicas que a gente acompanha, também desenvolvemos um trabalho em quatro municípios, que é o núcleo de produção agroecológica. [...] A gente faz três mobilizações: a primeira é a panfletagem, na outra semana a gente vem com gastronomia, e na outra com uma roda de conversa sobre plantio. Assim, a gente encerra o ciclo com o intercâmbio", destacou a residente de Lagoa do Itaenga.

Franciele Silva, de 23 anos, ressalta que os participantes podem, por meio de intercâmbios e visitas aos quintais produtivos, conhecer de perto o trabalho dos agricultores, entender as práticas agroecológicas adotadas e fortalecer a confiança nos alimentos comercializados nas feiras. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

O projeto também desenvolve ações voltadas ao bem-estar das comunidades rurais, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar e para a construção de sistemas de produção mais sustentáveis

Agroecologia na UFPE

A disciplina de Agroecologia, ofertada pelo curso de Bacharelado em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), proporciona aos estudantes uma formação voltada para a compreensão das relações entre sociedade, natureza e produção de alimentos.

Ao longo das aulas, são abordados temas como sistemas agroflorestais (Safs), transição agroecológica, agricultura camponesa e conservação de sementes crioulas, articulando conhecimentos teóricos e práticos sobre sustentabilidade e desenvolvimento rural.

A disciplina é ministrada pela docente Monica Cox de Britto Pereira, pesquisadora do Departamento de Ciências Geográficas (DCG) da UFPE, vinculado ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH).

Com uma trajetória acadêmica dedicada ao estudo das relações entre território, alimentação e meio ambiente, Monica Cox atua em projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados à agroecologia e ao fortalecimento da agricultura familiar. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

Com trajetória dedicada ao estudo das relações entre território, alimentação e meio ambiente, a docente atua em projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados à agroecologia e ao fortalecimento da agricultura familiar.

Com doutorado em Geografia, Monica Cox concentra suas pesquisas em temas ligados à Agroecologia e à Agricultura Camponesa, investigando as relações entre território, produção de alimentos e sustentabilidade.

"Essa disciplina é um canal para reconectar um pouco com a forma como a gente se desconectou da natureza, da alimentação e da nossa própria história de vida. Parece que quando você vem para a cidade, você tem que esquecer certas histórias. Ninguém fala, ninguém pergunta. Então, a disciplina trata um pouco dessa reconexão", destaca a docente.

Embora seja vinculada ao curso de Geografia, a disciplina também pode ser cursada por alunos de outras graduações da universidade.

As vagas remanescentes são disponibilizadas durante o período de rematrícula entre os semestres letivos, o que permite que estudantes de diferentes áreas tenham contato com debates agroecológicos e biossustentáveis, proporcionando uma reflexão crítica sobre os modelos convencionais de produção e consumo de alimentos.

"A disciplina de agroecologia traz um aprofundamento, mas ela tem um caráter interdisciplinar, porque já reúne o social e o ecológico. [...] Os estudantes vão construindo uma visão crítica e percebendo que podem promover mudanças na realidade", esclarece Monica Cox.

No decorrer do semestre, os participantes discutem temas como soberania alimentar, movimentos sociais do campo, mudanças climáticas, recuperação ambiental e alternativas sustentáveis para a produção agrícola.

Durante as aulas, a professora também promove atividades práticas e aulas de campo para aproximar os estudantes das experiências agroecológicas desenvolvidas em Pernambuco.

Como parte da programação da disciplina, os estudantes visitam a Feira Agroecológica da UFPE, onde podem conhecer de perto o trabalho dos agricultores familiares e a importância da agroecologia para a produção de alimentos saudáveis.

"Essa disciplina busca mostrar que o modelo convencional não nos atende, pois ele apenas se tornou hegemônico. [...] Então, essa cadeira busca se reconectar com essa diversidade de agriculturas que sempre existiu e existe em diferentes povos, biomas e ecossistemas", finaliza a docente do curso de Geografia. Na foto, a professora Monica Cox acompanha os estudantes da disciplina de Agroecologia durante uma aula de campo realizada na Feira Agroecológica da UFPE. A atividade faz parte da programação do componente curricular, ministrado entre março e junho, no primeiro semestre letivo de 2026. | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco Além das visitas, a disciplina utiliza como espaço de aprendizagem o sistema agroflorestal implantado no campus da universidade, o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Agroecologia e Geografia (Neppag Ayni), e mantém contato com iniciativas de movimentos sociais e núcleos de agroecologia.

A proposta é integrar teoria e prática, permitindo que os estudantes compreendam como a agroecologia pode contribuir para a produção de alimentos, preservação dos recursos naturais, recuperação de áreas degradadas e o fortalecimento da relação entre campo e cidade.

Associação Assim

Fundada em 1998, em Lagoa de Itaenga, na Mata Norte de Pernambuco, a Associação dos Produtores Agroecológicos e Moradores das Comunidades do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (Assim) atua no fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia no estado.

Ao longo dos anos, a associação se consolidou como referência na produção sustentável, na economia solidária e na comercialização direta entre agricultores e consumidores, fortalecendo comunidades rurais e incentivando práticas de consumo consciente.

Atualmente, a associação participa da organização de 16 feiras e espaços agroecológicos distribuídos pela Região Metropolitana do Recife e municípios vizinhos, ampliando o acesso da população a alimentos produzidos sem agrotóxicos.

Entre esses espaços está a Feira Agroecológica da UFPE, realizada semanalmente no campus Recife, que integra a rede de comercialização da Assim e aproxima produtores rurais da comunidade universitária e dos consumidores da capital pernambucana.

Veja também