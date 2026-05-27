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BOA VIAGEM Feira Agroecológica de Setúbal sedia lançamento da Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de uma alimentação saudável, campanha chega à 22ª edição

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Comissão da Produção Orgânica de Pernambuco (CPOrg/PE), composta por diversas organizações e instituições da sociedade civil, como o Centro Sabiá e a Diaconia, promovem, a partir das 7h do próximo sábado (30), o lançamento da XXII Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico 2026 na Feira Agroecológica de Setúbal, na Zona Sul do Recife.

“Num contexto de crise climática com repercussões diretas na produção e consumo de alimentos, é preciso que esta campanha tenha como foco a promoção de sistemas alimentares agroecológicos e baseados na produção da agricultura familiar camponesas, sistema de baixo impacto ambiental, sem uso de venenos e adubos químicos sintéticos, que geram renda e produzem alimentos saudáveis e acessíveis para a população", ressaltou a coordenadora geral do Centro Sabiá, Maria Cristina.

A campanha como objetivo principal dar visibilidade à produção orgânica dos agricultores familiares de Pernambuco, divulgando informações sobre alimentação saudável e seus benefícios para a saúde e o meio ambiente e dando incentivo à comercialização de produtos agroecológicos.

O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e contaminados por agrotóxicos reforça a importância da Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico, que busca conscientizar a população sobre os benefícios de uma alimentação saudável baseada na agroecologia. Foto: Ana Lira / Acervo Centro Sabiá

O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e contaminados por agrotóxicos reforça a importância da Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico, que busca conscientizar a população sobre os benefícios de uma alimentação saudável baseada na agroecologia. Foto: Ana Lira / Acervo Centro Sabiá

O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e contaminados por agrotóxicos reforça a importância da Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico, que busca conscientizar a população sobre os benefícios de uma alimentação saudável baseada na agroecologia. Foto: Ana Lira / Acervo Centro Sabiá

O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e contaminados por agrotóxicos reforça a importância da Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico, que busca conscientizar a população sobre os benefícios de uma alimentação saudável baseada na agroecologia. Foto: Ana Lira / Acervo Centro Sabiá

O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e contaminados por agrotóxicos reforça a importância da Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico, que busca conscientizar a população sobre os benefícios de uma alimentação saudável baseada na agroecologia. Foto: Ana Lira / Acervo Centro Sabiá



Por esse motivo, este ano estamos celebrando a Campanha do Produto Orgânico aqui em Pernambuco numa Feira da Agricultura Familiar Agroecológica. Vamos fortalecer e dar visibilidade a quem de fato produz comida de verdade e sem veneno neste país, a agricultora e o agricultor familiar", finalizou a gestora.

A feira é promovida pela Superintendência de Agricultura e Pecuária em Pernambuco (SFA-PE)/Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e da Comissão da Produção Orgânica de Pernambuco (CPOrg/PE).

Serviço:

Feira Agroecológica de Setúbal - XXII Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico 2026

Local: Espaço Agroecológico de Setúbal

Data: Sábado, 30 de maio

Horário: 7h

Endereço: Rua Rio Azul, 343–325, Boa Viagem, Recife/PE

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