Feira Capibaribe homenageia Dia dos Pais

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A Feira Capibaribe, que ocorre no térreo da Prefeitura do Recife, realiza uma edição especial em homenagem ao Dia dos Pais. Ao todo, 32 expositores e expositoras oferecem produtos de artesanato, gastronomia e empreendedorismo.

A feira é aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, e é uma iniciativa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato (Prodarte), da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife.

"A Feira Capibaribe é uma vitrine para o talento das nossas empreendedoras, empreendedores, artesãs e artesãos. Nesta edição especial, além de facilitar a escolha do presente para o Dia dos Pais, fortalecemos a economia criativa, incentivamos o consumo local e geramos oportunidades de renda para quem faz do seu trabalho um instrumento de transformação", destaca a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão.

Entre os itens disponíveis estão perfumaria, acessórios automotivos, plantas ornamentais, camisas, óculos, carteiras, cintos e diversos produtos artesanais e até brechós masculinos. Além das opções de presentes, o público pode aproveitar a variedade gastronômica da feira, com lanches e refeições.

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