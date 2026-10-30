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Visibilidade Feira Cultural da Diversidade de Pernambuco realiza quinta edição neste domingo (1°), no Recife Evento reunirá cultura, cidadania e fortalecimento dos direitos da população LGBTQIAPN+ na Rua da Moeda

A Feira Cultural da Diversidade de Pernambuco realizará a sua quinta edição neste domingo (1°), na Rua da Moeda, no Recife Antigo.

O evento gratuito acontece no horário das 13h às 22h e une feira de artesanato e economia criativa, apresentações artísticas, além de estrutura de atendimento com serviços de cidadania, incluindo emissão de documentos, orientações de direitos humanos, ações de saúde e empregabilidade para a comunidade LGBTQIAPN+.

A iniciativa, que é aberta ao público em geral, conta com a produção cultural de Ângelo Santoro, com presença confirmada de 16 expositores, e é realizada em parceria com o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDHPV), através da Secretaria Executiva de Promoção da Equidade Social (SEPES).

"Apoiar e viabilizar a Feira da Diversidade é reafirmar o nosso compromisso contínuo com a valorização dos artistas e empreendedores LGBTQIAPN+. O evento movimenta a economia criativa local e ocupa o Recife Antigo com cidadania, visibilidade e respeito", afirma a superintendente de Promoção da Equidade Social, Suellen Nogueira.

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